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Мир Взрыв у посольства Украины в Испании

Посольство Украины в Мадриде оцеплено: дипломатам пришла окровавленная посылка (фото)

Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники
Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки

Персонал дипломатического ведомства был оперативно эвакуирован из-за выявления новой подозрительной посылки.

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В пятницу, 2 декабря, посольство Украины в Мадриде было оцеплено испанскими правоохранителями. Об этом сообщает местный телеканал TVE.

"Почтовый" терроризм в Испании — новая посылка в посольстве Украины в Мадриде

По данным журналистов, сотрудники полиции были вынуждены оцепить территорию посольства Украины в Мадриде после того, как в дипломатическое ведомство пришла новая подозрительная посылка. Пакет был выявлен сотрудниками службы безопасности посольства.

Прибывшие на место ЧП правоохранители оцепили территорию дипломатического ведомства и провели эвакуацию персонала. Кроме этого, как утверждают журналисты, в посольстве уже работают взрывотехники.

Позже телеканал TVE уточнил, что экспертиза на взрывчатку показала отрицательный результат.

"В настоящее время, в соответствии с протоколом, проводится более исчерпывающий анализ пакета. Полиция отметила, что тот факт, что почтовая марка не является испанской, может связать ее с грузами, которые были перехвачены в других украинских посольствах и консульских отделах в различных европейских странах", — говорится в материале журналистов.

Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники Fullscreen
Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки
Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники Fullscreen
Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки
Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники Fullscreen
Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки
Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники
Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники
Посольство Украина Мадрид взрывчатка посылка полиция взрывотехники

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил информацию о новом инциденте в посольстве Украины в Мадриде. По его словам, в дипведомство прибыла окровавленная посылка, схожий с теми, которые ранее выявляли в посольствах и консульских отделах.

"Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", — добавил Николенко, комментируя новый инцидент в посольстве Украины в Мадриде.

Посольство Украины в Мадриде было оцеплено полицейскими из-за новой посылки

"Почтовый" терроризм в Испании — хронология событий

Стоит напомнить, что 30 ноября возле посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. В ведомство прислали посылку со взрывчаткой без обратного адреса, которая была предназначена для украинского посла Сергея Погорельцева. В результате взрыва возле посольства Украины в Мадриде был ранен комендант, которому оперативно оказали медицинскую помощь.

Посол Сергей Погорельцев позже подтвердил, что посылка со взрывчаткой была предназначена для него, а более более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям сотрудников посольства Украины в Мадриде.

Вечером 30 ноября испанские СМИ сообщили, что посылка со взрывчаткой также прибыла в штаб-квартиру компании Instalaza, которая занимается разработкой вооружения для Украины. В четверг, 1 декабря, подозрительные посылки были отправлены в Минобороны Испании и Спутниковый центр, который активно сотрудничает с Вооруженными силами Украины.

Помимо этого, 1 декабря посылка во взрывчаткой прибыла в посольство США в Испании, а опасный пакет был уничтожен дистанционно.

2 декабря "почтовый" терроризм продолжился — украинские дипломаты в 6 странах получили угрозы и окровавленные пакеты с глазами животных.