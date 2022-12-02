Посольство Украины в Мадриде оцеплено: дипломатам пришла окровавленная посылка (фото)

Персонал дипломатического ведомства был оперативно эвакуирован из-за выявления новой подозрительной посылки.

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В пятницу, 2 декабря, посольство Украины в Мадриде было оцеплено испанскими правоохранителями. Об этом сообщает местный телеканал TVE.

"Почтовый" терроризм в Испании — новая посылка в посольстве Украины в Мадриде

По данным журналистов, сотрудники полиции были вынуждены оцепить территорию посольства Украины в Мадриде после того, как в дипломатическое ведомство пришла новая подозрительная посылка. Пакет был выявлен сотрудниками службы безопасности посольства.

Прибывшие на место ЧП правоохранители оцепили территорию дипломатического ведомства и провели эвакуацию персонала. Кроме этого, как утверждают журналисты, в посольстве уже работают взрывотехники.

Позже телеканал TVE уточнил, что экспертиза на взрывчатку показала отрицательный результат.

"В настоящее время, в соответствии с протоколом, проводится более исчерпывающий анализ пакета. Полиция отметила, что тот факт, что почтовая марка не является испанской, может связать ее с грузами, которые были перехвачены в других украинских посольствах и консульских отделах в различных европейских странах", — говорится в материале журналистов.

[ + – ] Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки [ + – ] Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки [ + – ] Силовики оцепили посольство Украины в Мадриде из-за новой посылки

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил информацию о новом инциденте в посольстве Украины в Мадриде. По его словам, в дипведомство прибыла окровавленная посылка, схожий с теми, которые ранее выявляли в посольствах и консульских отделах.

"Испанская полиция оцепила периметр посольства по соображениям безопасности. На месте уже работают специалисты, проводятся следственные действия", — добавил Николенко, комментируя новый инцидент в посольстве Украины в Мадриде.

[ + – ] Посольство Украины в Мадриде было оцеплено полицейскими из-за новой посылки

"Почтовый" терроризм в Испании — хронология событий

Стоит напомнить, что 30 ноября возле посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. В ведомство прислали посылку со взрывчаткой без обратного адреса, которая была предназначена для украинского посла Сергея Погорельцева. В результате взрыва возле посольства Украины в Мадриде был ранен комендант, которому оперативно оказали медицинскую помощь.

Посол Сергей Погорельцев позже подтвердил, что посылка со взрывчаткой была предназначена для него, а более более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям сотрудников посольства Украины в Мадриде.

Вечером 30 ноября испанские СМИ сообщили, что посылка со взрывчаткой также прибыла в штаб-квартиру компании Instalaza, которая занимается разработкой вооружения для Украины. В четверг, 1 декабря, подозрительные посылки были отправлены в Минобороны Испании и Спутниковый центр, который активно сотрудничает с Вооруженными силами Украины.

Помимо этого, 1 декабря посылка во взрывчаткой прибыла в посольство США в Испании, а опасный пакет был уничтожен дистанционно.

2 декабря "почтовый" терроризм продолжился — украинские дипломаты в 6 странах получили угрозы и окровавленные пакеты с глазами животных.