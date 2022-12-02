Посольство України в Мадриді оточене: дипломатам надійшла закривавлена посилка (фото)

Персонал дипломатичного відомства оперативно евакуйовано через виявлення нової підозрілої посилки.

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У п'ятницю, 2 грудня, посольство України в Мадриді було оточене іспанськими правоохоронцями. Про це повідомляє місцевий телеканал TVE.

"Поштовий" тероризм в Іспанії — нова посилка в посольстві України в Мадриді

За даними журналістів, співробітники поліції були змушені оточити територію посольства України в Мадриді після того, як до дипломатичного відомства прийшла нова підозріла посилка. Пакет було знайдено співробітниками служби безпеки посольства.

Правоохоронці, які прибули на місце НП, оточили територію дипломатичного відомства та провели евакуацію персоналу. Окрім цього, як стверджують журналісти, у посольстві вже працюють вибухотехніки.

Згодом телеканал TVE уточнив, що експертиза на вибухівку показала негативний результат.

"Наразі, відповідно до протоколу, проводиться більш вичерпний аналіз пакету. Поліція зазначила, що той факт, що поштова марка не є іспанською, може пов'язати її з вантажами, перехопленими в інших українських посольствах і консульських відділах у різних європейських країнах", — йдеться у матеріалі журналістів.

[ + – ] Силовики оточили посольство України в Мадриді через нову посилку [ + – ] Силовики оточили посольство України в Мадриді через нову посилку [ + – ] Силовики оточили посольство України в Мадриді через нову посилку

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко підтвердив інформацію про новий інцидент у посольстві України у Мадриді. За його словами, до дипвідомства прибула закривавлена посилка, схожа на ті, які раніше знаходили в посольствах і консульських відділах.

"Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії", — додав Ніколенко, коментуючи новий інцидент у посольстві України в Мадриді.

[ + – ] Посольство України в Мадриді було оточене поліцейськими через нову посилку

"Поштовий" тероризм в Іспанії — хронологія подій

Варто нагадати, що 30 листопада біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. У відомство надіслали посилку з вибухівкою без зворотної адреси, яка була призначена для українського посла Сергія Погорельцева. Унаслідок вибуху біля посольства України в Мадриді було поранено коменданта, якому оперативно надали медичну допомогу.

Посол Сергій Погорельцев пізніше підтвердив, що посилка з вибухівкою була призначена для нього, а серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям співробітників посольства України в Мадриді.

Увечері 30 листопада іспанські ЗМІ повідомили, що посилка з вибухівкою також прибула до штаб-квартири компанії Instalaza, яка розробляє озброєння для України. У четвер, 1 грудня, підозрілі посилки були відправлені до Міноборони Іспанії та Супутникового центру, який активно співпрацює зі Збройними силами України.

Крім цього, 1 грудня посилка у вибухівці прибула до посольства США в Іспанії, а небезпечний пакет було знищено дистанційно.

2 грудня "поштовий" тероризм продовжився — українські дипломати у 6 країнах отримали погрози та закривавлені пакети з очима тварин.