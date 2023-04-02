Услышали опасения Кремля: Армения не будет арестовывать Путина по ордеру МУС

По словам вице-спикера армянского парламента Акопа Аршакяна, Римский статут не испортит отношениям с Москвой. Ереван использует Римский статут для привлечения к ответственности военных Азербайджана за преступления во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Related video

Армянские власти не собираются арестовывать российского президента Владимира Путина за то, что он организовал принудительный вывоз украинских детей в Россию. Об этом вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил 1 апреля в интервью агентству "Арменпресс".

Ордер на арест Путина выдал Международный уголовный суд (МУС) 17 марта. Ереван 24 марта признал соответствие армянской Конституции Римскому статуту МУС.

Кремль сразу отреагировал на это решение и назвал его "неприемлемыми". Армению предупредили о крайне негативных последствиях для ее отношений с РФ.

После этого Аршакян говорит, что Ереван прислушался к опасениям России и может сделать так, чтобы Римский статут не нанес ущерба отношениям с Москвой.

"Решение Конституционного суда (Армении) не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо", — добавил он.

Далее вице-спикер рассказал о недавнем подписании с другой страной соглашения, по которому Римский статут не должен влиять на двусторонние отношения. Какая именно это была страна, он не уточнил.

"Такое урегулирование может быть и с Россией, это всего лишь один из вариантов. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные РФ", — заметил Аршакян.

Ратификация Римского статута, по словам политика, даст Армении инструменты для привлечения к ответственности военных Азербайджана за преступления во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Почему Путина должны арестовать?

МУС признал российского диктатора виновным в военном преступлении в Украине — насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий в Россию.

Ордер на арест выдали и в отношении российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. 16 февраля она благодарила Путина за "возможность усыновить" ребенка из украинского Мариуполя.

По словам спикера Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, Россия не подписывала Римский статут МУС, поэтому не будет исполнять его решения.

Выданный МУС ордер обязывает Владимира Путина прибыть в суд, иначе Интерпол объявит его в международный розыск.

Стоит отметить, что не только Россия не является участницей МУС. США не признают юрисдикцию этой структуры. Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен 22 марта усомнился в немедленном аресте Путина и выдаче его Гааге, если он прибудет в США.