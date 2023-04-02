Почули побоювання Кремля: Вірменія не арештує Путіна за ордером МКС

За словами віцеспікера вірменського парламенту Акопа Аршакяна, Римський статут не зіпсує відносин із Москвою. Єреван використовує Римський статут для притягнення до відповідальності військових Азербайджану за злочини під час конфлікту в Нагірному Карабаху.

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Вірменська влада не збирається заарештовувати російського президента Володимира Путіна за те, що він організував примусове вивезення українських дітей в Росію. Про це віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян заявив 1 квітня в інтерв'ю агентству "Арменпрес".

Ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд (МКС) 17 березня. Єреван 24 березня визнав відповідність статуту МКС вірменській Конституції.

Кремль одразу відреагував на це рішення та назвав його "неприйнятним". Вірменію попередили про вкрай негативні наслідки для її відносин із РФ.

Після цього Аршакян каже, що Єреван прислухався до побоювань Росії та може зробити так, щоб Римський статут не завдав шкоди відносинам із Москвою.

"Рішення Конституційного суду (Вірменії) не визнає винним нікого, у жодному питанні та не вимагає кроків до арешту будь-кого", — додав він.

Далі віцеспікер розповів про нещодавнє підписання з іншою країною угоди, за якою Римський статут не повинен впливати на двосторонні відносини. Яка саме це була країна він не уточнив.

"Таке врегулювання може бути і з Росією, це лише один із варіантів. Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені РФ", — зауважив Аршакян.

Ратифікація Римського статуту, за словами політика, дасть Вірменії інструменти для притягнення до відповідальності військових Азербайджану за злочини під час збройного конфлікту у Нагірному Карабаху.

Чому Путіна мають заарештувати?

МКС визнав російського диктатора винним у воєнному злочині в Україні — насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій у Росію.

Ордер на арешт видали й щодо російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. 16 лютого вона дякувала Путіну за "можливість усиновити" дитину з українського Маріуполя.

За словами речниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, Росія не підписувала Римський статут МКС, тому не виконуватиме його рішення.

Виданий МКС ордер зобов'язує Володимира Путіна прибути до суду, інакше Інтерпол оголосить його в міжнародний розшук.

Варто зазначити, що не лише Росія не є учасницею МКС. США не визнають юрисдикції цієї структури. Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен 22 березня засумнівався у негайному арешті Путіна та видачі його Гаазі, якщо він прибуде до США.