Для торговли нефтью Россия использует компании-однодневки и аварийный флот из металлолома — эксперт

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После российского вторжения объемы перевалки нефти теневым флотом, по данным Vortexa, выросли более чем вдвое, и этот рост был обеспечен именно дополнительной перевалкой российской нефти. Об этом сообщил эксперт по энергетике в Украинский институт будущего Андриан Прокип.

Он напомнил, что именно этот экспорт с помощью теневого флота в существенной степени позволил обходить западные санкции и сохранить доходы от экспорта нефти, которые были и остаются основной статьей российского экспорта. И именно эти доходы помогают финансировать войну против Украины.

"Теневой флот позволил агрессору создать систему параллельного судоходства с сотнями танкеров непрозрачной собственности. Это могут быть либо российские корабли, либо суда в собственности компаний из других стран. Часть этого флота составляют танкеры, которые старше 15-20 лет и несут угрозу для окружающей среды, ведь из-за технического состояния могут происходить разливы нефти. Дошло до того, что в 2023 году компании просто перестали сдавать старые танкеры на металлолом — их покупали для пополнения теневого флота. Россияне, аффилированные ими компании или партнеры просто выкупали эти танкеры, когда их уже отправляли на металлолом. Лишь относительно небольшая часть нынешнего российского теневого флота была сформирована путем перевода судов из других регионов теневой нефтяной торговли (например, из Ирана, Венесуэлы)", — отметил он.

Он отметил, что в 2023 году на смену крупным трейдинговым компаниям и торговым домам, которые придерживаются международных санкций, начали приходить небольшие неизвестные торговые фирмы без опыта в этом бизнесе. Эти небольшие компании экспортируют большую часть российской нефти в Азию, а затем быстро закрывают бизнес. То есть используется схема компаний-однодневок, что было так популярно в 90-х годах, в том числе и в российской экономике.

"В некоторых случаях суда переписываются на подставные компании в других странах, меняют названия и флаги, под которыми ходят, переливают нефть с судна на судно, и даже выключают передатчики АИС (система, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных с использованием радиоволн). Танкеры прибегают к манипуляциям с координатами местонахождения. Это существенно усложняет возможности контроля движения судов, а затем установления причастных к транспортировке подсанкционной нефти, и не только российской", — заявил Андриан Прокип.

Суда теневого флота также используют фальшивые номера ИМО (International Maritime Organization — Международная морская организация). Это затрудняет отслеживание танкеров, поскольку контролирующие органы не всегда осуществляют контроль номеров, ведь эта проблема относительно новая, а затем существуют нормативные пробелы во многих странах, что позволяет применять соответствующую лазейку с мошенничеством по номерам.

"Происхождение многих танкеров, перевозящих российскую нефть, неизвестно. Суть стратегии заключается в том, что до того, как суда достигают пункта назначения, груз переходит из рук в руки, что затрудняет его отслеживание. Однако, даже если нарушение санкций компаниями или танкерами обнаруживается, компании исчезают, а танкеры переписываются на новые, что позволяет продолжать коммерческие операции "новому" владельцу", — объясняет схему эксперт.

По его словам, для противодействия поставкам нефти теневым флотом действующих санкционных механизмов не достаточно.

"Это борьба не только с российским серым экспортом, это вопрос противодействия всем террористическим режимам, которые несут угрозу многим странам, и возможно, вообще современному мировому порядку. Поэтому механизмы санкций требуют расширения и усовершенствования", — подчеркнул он.