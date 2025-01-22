Милитари парады с флагами РФ: как живет российский анклав Баренцбург в Норвегии (видео)
Норвегия разрешила РФ добывать уголь на островах Шпицберген, рядом с которыми расположена Гренландия, рассказали журналисты. Уголь добывают в городке Баренцбург, в котором провели праздник с символикой СССР и РФ.
Российская компания почти 100 лет добывает уголь на норвежской территории. Со времен СССР на островах Шпицберген, принадлежащий Норвегии, расположен городок Баренцбург (Barentsburg), в котором живут россияне, а также представители других народов. Год назад местные жители едва ли не в полном составе присоединились к параду в честь 9 мая, который устроил российский дипломат. Об "опасном соседстве" Норвегии с российским анклавом рассказали в YouTube-канале оппозиционного росСМИ "Настоящее время".
Журналисты показали жизнь в городке Баренцбург, расположенном на втором по размерам острове Шпицбергена. Местность, начиная с 20 в., находится под контролем россиян. Местная добывающая компания получала 300-350 тыс. тонн угля (в 2023 году — 100 тыс. т) и отправляла их в РФ. Расследователи отметили, что компания российская, но на нее по неизвестным причинам не распространяются санкции, принятые Норвегией из-за вторжения россиян в Украину.
Жители Баренцбурга — русские, украинцы, также есть таджики, говорится на видео. Также объясняется, что населенный пункт — за Полярным кругом. На Google maps видно, что городок находится в 1 тыс. км от Мурманска. Кроме того, почти рядом, на расстоянии 800 км — остров Гренландия (который хотел бы "купить" президент США Дональд Трамп). Во времена СССР Норвегия отдала эту территорию в концессию россиянам для разработки полезных ископаемых. Концессия появилась в результате так называемого "Шпицбергеновского соглашения" между девятью странами Северной Европы.
На территории городка работает российская государственная компания "Арктикуголь" ("Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Трест "Арктикуголь"), слышно на видео. Компания появилась во времена СССР и добывает уголь 90 лет. На предприятии работают местные жители, которых в Баренцбурге насчитывается около тысячи. Кроме того, здесь есть незамерзающий морской порт, аэродром и вся необходимая инфраструктура.
Журналисты привели мнение местной жительницы Маши: она заверила, что россияне Баренцбурга не поддерживают войну и не хотят, чтобы убивали украинцев. На видео рассказали о некоторых мерах норвежских властей для ограничения деятельности РФ. Например, местные чиновники рекомендовали бизнесу не сотрудничать с "Арктикуголь". В результате в порт заходят только два корабля с туристами.
"Если вы туда приезжаете, то вы инвестируете в военные действия. У нас такой здесь маленький Советский Союз", — сказали журналистам люди, которые здесь живут.
Санкции на РФ — как живет пророссийский Баренцбург в Норвегии
В Баренцбурге, расположенном в 40 км от столицы островов Шпицбергена, 9 мая 2024 года местные жители при поддержке российского дипломата провели праздничные торжества. В репортаже, снятом каналом The Barents Observer, показали милитари-парад, в котором приняли участие 50 транспортных средств — легковых автомобилей, тракторов, вездеходов. На каждой машине — флаги РФ и СССР. Сверху их "прикрывал" российский вертолет Ми-8, а впереди ехал роскошный Land Cruiser российского дипломата.
Авторы репортажа также отметили, что мужчины-участники парада были одеты в одежду, похожую на военную форму. На видео объяснили, что в торжествах приняли участие "почти все жители Баренцбурга".
Отметим, Фокус писал о санкциях, наложенных на РФ и ее угольную отрасль западными партнерами Украины. В частности, с 2022 года объявили о запрете перевозки российского угля. Между тем в августе выяснилось, что Польша не выполняет ограничения: журналисты рассказали о махинациях с участием предпринимателей из Казахстана.
Напоминаем, 22 января издание Bloomberg рассказало о действиях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который тормозит введение новых санкций на РФ.