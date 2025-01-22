Милитари парады с флагами РФ: как живет российский анклав Баренцбург в Норвегии (видео)

Норвегия разрешила РФ добывать уголь на островах Шпицберген, рядом с которыми расположена Гренландия, рассказали журналисты. Уголь добывают в городке Баренцбург, в котором провели праздник с символикой СССР и РФ.

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Российская компания почти 100 лет добывает уголь на норвежской территории. Со времен СССР на островах Шпицберген, принадлежащий Норвегии, расположен городок Баренцбург (Barentsburg), в котором живут россияне, а также представители других народов. Год назад местные жители едва ли не в полном составе присоединились к параду в честь 9 мая, который устроил российский дипломат. Об "опасном соседстве" Норвегии с российским анклавом рассказали в YouTube-канале оппозиционного росСМИ "Настоящее время".

Санкции на РФ — город Баренцбург в Норвегии

Журналисты показали жизнь в городке Баренцбург, расположенном на втором по размерам острове Шпицбергена. Местность, начиная с 20 в., находится под контролем россиян. Местная добывающая компания получала 300-350 тыс. тонн угля (в 2023 году — 100 тыс. т) и отправляла их в РФ. Расследователи отметили, что компания российская, но на нее по неизвестным причинам не распространяются санкции, принятые Норвегией из-за вторжения россиян в Украину.

Жители Баренцбурга — русские, украинцы, также есть таджики, говорится на видео. Также объясняется, что населенный пункт — за Полярным кругом. На Google maps видно, что городок находится в 1 тыс. км от Мурманска. Кроме того, почти рядом, на расстоянии 800 км — остров Гренландия (который хотел бы "купить" президент США Дональд Трамп). Во времена СССР Норвегия отдала эту территорию в концессию россиянам для разработки полезных ископаемых. Концессия появилась в результате так называемого "Шпицбергеновского соглашения" между девятью странами Северной Европы.

Санкции на РФ — где расположен город Баренцбург Фото: Google Maps

На территории городка работает российская государственная компания "Арктикуголь" ("Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Трест "Арктикуголь"), слышно на видео. Компания появилась во времена СССР и добывает уголь 90 лет. На предприятии работают местные жители, которых в Баренцбурге насчитывается около тысячи. Кроме того, здесь есть незамерзающий морской порт, аэродром и вся необходимая инфраструктура.

Журналисты привели мнение местной жительницы Маши: она заверила, что россияне Баренцбурга не поддерживают войну и не хотят, чтобы убивали украинцев. На видео рассказали о некоторых мерах норвежских властей для ограничения деятельности РФ. Например, местные чиновники рекомендовали бизнесу не сотрудничать с "Арктикуголь". В результате в порт заходят только два корабля с туристами.

"Если вы туда приезжаете, то вы инвестируете в военные действия. У нас такой здесь маленький Советский Союз", — сказали журналистам люди, которые здесь живут.

Санкции на РФ — как живет пророссийский Баренцбург в Норвегии

В Баренцбурге, расположенном в 40 км от столицы островов Шпицбергена, 9 мая 2024 года местные жители при поддержке российского дипломата провели праздничные торжества. В репортаже, снятом каналом The Barents Observer, показали милитари-парад, в котором приняли участие 50 транспортных средств — легковых автомобилей, тракторов, вездеходов. На каждой машине — флаги РФ и СССР. Сверху их "прикрывал" российский вертолет Ми-8, а впереди ехал роскошный Land Cruiser российского дипломата.

Санкции на РФ и пророссийский Баренцбург в Норвегии

Авторы репортажа также отметили, что мужчины-участники парада были одеты в одежду, похожую на военную форму. На видео объяснили, что в торжествах приняли участие "почти все жители Баренцбурга".

Отметим, Фокус писал о санкциях, наложенных на РФ и ее угольную отрасль западными партнерами Украины. В частности, с 2022 года объявили о запрете перевозки российского угля. Между тем в августе выяснилось, что Польша не выполняет ограничения: журналисты рассказали о махинациях с участием предпринимателей из Казахстана.

Напоминаем, 22 января издание Bloomberg рассказало о действиях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который тормозит введение новых санкций на РФ.