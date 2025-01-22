Мілітарі паради з прапорами РФ: як живе російський анклав Баренцбург в Норвегії (відео)

Норвегія дозволила РФ видобувати вугілля на островах Шпіцберген, поруч з якими розташована Гренландія, розповіли журналісти. Вугілля видобувають у містечку Баренцбург, в якому провели свято з символікою СРСР та РФ.

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Російська компанія майже 100 років видобуває вугілля на норвезькій території. З часів СРСР на островах Шпіцберген, які належать Норвегії, розташоване містечко Баренцбург (Barentsburg), у якому живуть росіяни, а також представники інших народів. Рік тому місцеві жителі ледь не у повному складі приєднались до параду на честь 9 травня, який влаштував російський дипломат. Про "небезпечне сусідство" Норвегії з російським анклавом розповіли у YouTube-каналі опозиційного росЗМІ "Настоящее время".

Санкції на РФ - місто Баренцбург в Норвегії

Журналісти показали життя у містечку Баренцбург, розташованому на другому за розмірами острові Шпіцбергену. Місцевість, починаючи 20 ст., перебуває під контролем росіян. Місцева видобувна компанія отримувала 300-350 тис. тонн вугілля (у 2023 році — 100 тис. т) та відправляла їх до РФ. Розслідувачі зауважили, що компанія російська, але на неї з невідомих причин не поширюють санкції, прийняті Норвегією через вторгнення росіян в Україну.

Жителі Баренцбурга — росіяни, українці, також є таджики, ідеться на відео. Також пояснюється, що населений пункт розташований за Полярним колом. На Google maps бачимо, що містечко — за 1 тис. км від Мурманська. Крім того, майже поруч, на відстані 800 км — острів Гренландія (який хотів би "купити" президент США Дональд Трамп). За часів СРСР Норвегія віддала цю територію в концесію росіянам для розробки корисних копалин. Концесія з'явилась внаслідок так званої "Шпіцбергенівської угоди" між дев'ятьма країнами Північної Європи.

Санкції на РФ - де розташоване місто Баренцбург Фото: Google Maps

На території містечка працює російська державна компанія "Арктикуголь" ("Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный Трест "Арктикуголь"), чути на відео. Компанія з'явилась за часів СРСР і видобуває вугілля 90 років. На підприємстві працюють місцеві жителі, яких у Баренцбурзі нараховується близько тисячі. Крім того, тут є незамерзаючий морський порт, аеродром та уся необхідна інфраструктура.

Журналісти навели думку місцевої жительки Маші: вона запевнила, що росіяни Баренцбурга не підтримують війну та не хочуть, щоб убивали українців. На відео розповіли про деякі заходи норвезької влади для обмеження діяльності РФ. Наприклад, місцеві чиновники рекомендували бізнесу не співпрацювати з "Арктикуголь". Внаслідок цього у порт заходять лише два кораблі з туристами.

"Якщо ви туди приїжджаєте, то ви інвестуєте у військові дії. У нас такий тут маленький Радянський Союз", — сказали журналістам люди, які тут живуть.

Санкції на РФ — як живе проросійський Баренцбург в Норвегії

У Баренцбурзі, розташованому за 40 км від столиці островів Шпіцбергену, 9 травня 2024 року місцеві жителі за підтримки російського дипломата провели святкові урочистості. У репортажі, знятому каналом The Barents Observer, показали мілітарі-парад, в якому взяли участь 50 транспортних засобів — легкових автомобілів, тракторів, всюдиходів. На кожній автівці — прапори РФ та СРСР. Згори їх "прикривав" російський вертоліт Мі-8, а попереду їхав розкішний Land Cruiser російського дипломата.

Санкції на РФ та проросійський Баренцбург в Норвегії

Автори репортажу також зауважили, що чоловіки-учасники параду були вдягнуті у одяг, схожий на військову форму. На відео пояснили, що в урочистостях взяли участь "майже усі жителі Баренцбурга".

Зазначимо, Фокус писав про санкції, накладені на РФ та її вугільну галузь західними партнерами України. Зокрема, з 2022 року оголосили про заборону перевезення російського вугілля. Тим часом у серпні з'ясувалось, що Польща не виконує обмеження: журналісти розповіли про махінації за участю підприємців з Казахстану.

Нагадуємо, 22 січня видання Bloomberg розповіло про дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який гальму запровадження нових санкцій на РФ.