Священник повторил "салют" Илона Маска во время речи: церковь лишила его сана (видео)

Противоречивый жест англиканца Келвина Робинсона вызвал бурную реакцию в соцсетях. Англиканская католическая церковь осудила его действия и сообщила, что его лицензия священника аннулирована.

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Англиканский священник, представитель правой Партии независимости Великобритании (UKIP) Келвин Робинсон повторил жест Илона Маска, который тот сделал во время инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января. Жестом, который пользователи соцсетей интерпретировали как "нацистское приветствие", священник завершил свою речь на Национальном саммите за жизнь в Вашингтоне. Видео выступления он опубликовал на своей странице в сети X (ранее — Twitter).

"Каждая страна в Европе принимает смерть. Америка, насколько я вижу, является единственной страной, продолжающей бороться за жизнь. И это зависит от вас, ребята. Так пусть Господь благословит вас за то, что вы делаете. Пожалуйста, продолжайте это делать", — говорит Робинсон на видео.

Он повторил похожий на "нацистское приветствие" жест американского миллиардера со словами: "Я надеюсь, что смогу вас подбодрить, и мое сердце с вами". Зал ответил ему овациями.

В заметке к видео на своей странице англиканец пожаловался, что получил сотни звонков, комментариев и сообщений от "очень озлобленных, злых, мерзких левых".

"Они часто делают именно то, в чем вас обвиняют. Я не нацист. Но я прощаю вам ваше невежество. Мое сердце обращается к вам!" — написал Робинсон.

Англиканская католическая церковь отреагировала на скандальную видеозапись и сообщила, что лицензия Робинсона была аннулирована и он больше не является священником АКЦ. Члены Коллегии епископов заявили, что попытки Келвина Робинсона заслужить благосклонность американских последователей правой идеологии, спровоцировав их оппозицию, несовместимы со священническим призванием.

"Кроме того, мы понимаем, что это не просто административное дело. Холокост был эпизодом неописуемого ужаса, разыгранным режимом злых людей. Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы верим, что те, кто имитирует нацистское приветствие, даже как шутку или попытку "потроллить" своих оппонентов, преуменьшают ужас Холокоста и преуменьшают жертвы тех, кто боролся с его виновниками. Такие действия вредны, разъединяют и противоречат принципам христианского милосердия", — заявили в церкви.

Скандальный жест Илона Маска во время выступления на Capital One Arena.

Сам Илон Маск называл нападки на него "грязными трюками" оппозиционной Дональду Трампу Демократической партии США и написал, что устал от обвинений "все — Гитлеры".

Напомним, 27 января СМИ писали, что сестру Илона Маска атаковали хейтеры из-за "нацистского" жеста ее брата.

24 января нидерландское издание EenVandaag опубликовало результаты опроса, которые свидетельствуют, что часть владельцев Tesla готовы продать свои электрокары из-за действий Маска.

Также 24 января СМИ сообщали, что в Берлине левые активисты спроектировали вирусное фото предпринимателя с поднятой рукой на завод Маска и добавили к нему надпись "Хайль".

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 23 января отреагировал на жест Маска, назвав обвинения миллиардера в нацизме "лживой клеветой" и поблагодарил его за поддержку израильского народа после атак террористов ХАМАС.