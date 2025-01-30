Священник повторив "салют" Ілона Маска під час промови: церква позбавила його сану (відео)

Суперечливий жест англіканця Келвіна Робінсона викликав бурхливу реакцію в соцмережах. Англіканська католицька церква засудила його дії та повідомила, що його ліцензію священника анульовано.

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Англіканський священник, речник правої Партії незалежності Великобританії (UKIP) Келвін Робінсон повторив жест Ілона Маска, який той зробив під час інавгурації президента США Дональда Трампа 20 січня. Жестом, який користувачі соцмереж інтерпретували як "нацистське вітання", священник завершив свою промову на Національному саміті за життя у Вашингтоні. Відео виступу він опублікував на своїй сторінці в мережі X (раніше — Twitter).

"Кожна країна в Європі приймає смерть. Америка, наскільки я бачу, є єдиною країною, що продовжує боротися за життя. І це залежить від вас, хлопці. Тож нехай Господь благословить вас за те, що ви робите. Будь ласка, продовжуйте це робити", — говорить Робінсон на відео.

Він повторив схожий на "нацистське вітання" жест американського мільярдера зі словами: "Я сподіваюся, що зможу вас підбадьорити, і моє серце з вами". Зал відповів йому оваціями.

У дописі до відео на своїй сторінці англіканець поскаржився, що отримав сотні дзвінків, коментарів і повідомлень від "дуже озлоблених, злих, мерзенних лівих".

"Вони часто роблять саме те, в чому вас звинувачують. Я не нацист. Але я прощаю вам ваше невігластво. Моє серце звертається до вас!" — написав Робінсон.

Англіканська католицька церква відреагувала на скандальний відеозапис і повідомила, що ліцензію Робінсона було анульовано і він більше не є священником АКЦ. Члени Колегії єпископів заявили, що спроби Келвіна Робінсона заслужити прихильність американських послідовників правої ідеології, спровокувавши їхню опозицію, є несумісними зі священницьким покликанням.

"Крім того, ми розуміємо, що це не просто адміністративна справа. Голокост був епізодом невимовного жаху, розіграним режимом злих людей. Ми засуджуємо нацистську ідеологію та антисемітизм у всіх його формах. І ми віримо, що ті, хто імітує нацистське вітання, навіть як жарт чи спробу "потролити" своїх опонентів, применшують жах Голокосту та применшують жертви тих, хто боровся з його винуватцями. Такі дії шкідливі, роз’єднують і суперечать принципам християнського милосердя", — заявили в церкві.

Скандальний жест Ілона Маска від час виступу на Capital One Arena.

Сам Ілон Маск називав нападки на нього "брудними трюками" опозиційної Дональду Трампу Демократичної партії США і написав, що стомився від звинувачень "усі — Гітлери".

Нагадаємо, 27 січня ЗМІ писали, що сестру Ілона Маска атакували хейтери через "нацистський" жест її брата.

24 січня нідерландське видання EenVandaag опублікувало результати опитування, які свідчать, що частина власників Tesla готові продати свої електрокари через дії Маска.

Також 24 січня ЗМІ повідомляли, що в Берліні ліві активісти спроєктували вірусне фото підприємця з піднятою рукою на завод Маска та додали до нього напис "Хайль".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 січня відреагував на жест Маска, назвав обвинувачення мільярдера в нацизмі "брехливим наклепом" і подякував йому за підтримку ізраїльського народу після атак терористів ХАМАС.