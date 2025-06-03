Выборы президента Польши: Трамп поздравил Навроцкого с победой и назвал своим союзником

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на выборы в Польше и поздравил с победой правого кандидата на пост президента Кароля Навроцкого. Глава Белого дома назвал политика своим союзником и описал, какой, вероятно, будет реакция Европы на результаты голосования.

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Мнение Трампа относительно выборов в Польше появилось в соцсети Truth Social.

Американский президент поздравил Навроцкого с победой в полночь 2 июня (по времени Вашингтона), через полсуток после того, как избирательная комиссия объявила результаты для всех 100% избирательных участков. Трамп написал, что победил его союзник и этим шокировал Европу. По мнению главы Белого дома, произошла большая новость (News Max).

"Союзник Трампа победил в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляем Польшу, вы выбрали победителя!" — говорится в заметке Трампа.

Выборы в Польше — Трамп о победе Навроцкого Фото: Скриншот

На портале Белого дома не публиковали поздравления Навроцкому. Победитель президентских выборов в Польше в соцсетях пока не реагировал на заявление Трампа. Последнее сообщение Навроцкого — благодарность полякам и коллегам из-за рубежа за поддержку и упоминание о "волнах ненависти и манипуляций", от которых он страдал.

Выборы в Польше — детали

Отметим, 1 июня в Польше состоялся второй тур выборов президента, в котором участвовали два кандидата, победители первого тура, — мэр Варшавы и представитель проевропейской партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский и историк, общественный деятель Кароль Навроцкий, поддержанный правой партией "Право и Справедливость". В первых экзитполах, которые публиковали польские социологи, с минимальным отрывом вырвался вперед Тшасковский с 50,3%. Впрочем, уже утром 2 июня избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета голосов на 100% участков. Выяснилось, что новым президентом Польши станет Навроцкий, который набрал 50,89%.

Фокус писал о политике, который вскоре возглавит соседнее с Украиной государство. Среди прочего, Навроцкий выступает против вступления Украины в НАТО, провозглашает антиукраинские тезисы. Кроме того, 26 мая политик попал в скандал из-за вредных привычек, когда прямо во время теледебатов положил в рот пакетик жевательного никотина. Тем временем издание Onet рассказало о подозрениях в сутенерстве. Расследователи выяснили, что в прошлом, во время работы охранником, будущий политик сотрудничал с преступниками в отеле Grand Hotel. В то же время 2 мая 2025 года Навроцкий побывал в США, встретился с Дональдом Трампом и опубликовал сообщение в соцсети X о хорошей встрече и общении.

Напоминаем, Фокус собрал информацию о Кароле Навроцком, которого иногда называют польским Вятровичем.