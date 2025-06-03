Вибори президента Польщі: Трамп привітав Навроцького з перемогою та назвав своїм союзником

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вибори у Польщі та привітав з перемогою правого кандидата по посаду президента Кароля Навроцького. Голова Білого дому назвав політика своїм союзником та описав, якою, ймовірно, буде реакція Європи на результати голосування.

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Думка Трампа щодо виборів у Польщі з'явилась у соцмережі Truth Social.

Американський президент привітав Навроцького з перемогою опівночі 2 червня (за часом Вашингтону), через пів доби після того, як виборча комісія оголосила результати для усіх 100% виборчих дільниць. Трамп написав, що переміг його союзник і цим шокував Європу. На думку голови Білого дому, сталась велика новина (News Max).

"Союзник Трампа переміг у Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо Польщу, ви обрали переможця!" — ідеться у дописі Трампа.

Вибори у Польщі - Трамп про перемогу Навроцького Фото: Скриншот

На порталі Білого дому не публікували привітання Навроцькому. Переможець президентських виборів у Польщі у соцмережах поки що не реагував на заяву Трампа. Останній допис Навроцького — подяка полякам та колегам з-за кордону за підтримку і згадка про "хвилі ненависті та маніпуляцій", — від яких він потерпав.

Вибори у Польщі — деталі

Зазначимо, 1 червня у Польщі відбувся другий тур виборів президента, у якому брали участь два кандидати, переможці першого туру, — мер Варшави та представник проєвропейської партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський та історик, громадський діяч Кароль Навроцький, підтриманий правою партією "Право та Справедливість". У перших екзитполах, які публікували польські соціологи, з мінімальним відривом вирвався вперед Тшасковський з 50,3%. Втім, вже зранку 2 червня виборча комісія опублікувала результати підрахунку голосів на 100% дільниць. З'ясувалось, що новим президентом Польщі стане Навроцький, який набрав 50,89%.

Фокус писав про політика, який незабаром очолить сусідню з Україною державу. Серед іншого, Навроцький виступає проти вступу України у НАТО, проголошує антиукраїнські тези. Крім того, 26 травня політик потрапив у скандал через шкідливі звички, коли прямо під час теледебатів поклав до рота пакетик жувального нікотину. Тим часом видання Onet розповіло про підозри у сутенерстві. Розслідувачі з'ясували, що у минулому, під час роботи охоронцем, майбутній політик співпрацював зі злочинцями у готелі Grand Hotel. Водночас 2 травня 2025 року Навроцький побував у США, зустрівся з Дональдом Трампом та опублікував допис у соцмережі X про гарну зустріч та спілкування.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про Кароля Навроцького, якого інколи називають польським В'ятровичем.