Рубио высмеял РФ: делегации на Аляске пришлось платить за авиатопливо наличными

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что действующие санкции против России уже создают серьезные трудности. Он привел пример делегации РФ, которая не смогла рассчитаться безналично за топливо на Аляске.

Об этом Рубио рассказал в интервью NBC News. По его словам, Соединенные Штаты пока не планируют вводить новые санкции против России, несмотря на угрозы Дональда Трампа, однако уже действующие ограничения существенно ударили по возможностям страны-агрессора.

Рубио объяснил, что, по его мнению, усиление санкций не заставит Россию согласиться на прекращение огня. Он отметил, что экономические ограничения начинают действовать не сразу, а через месяцы или даже годы.

"Она уже находится под очень строгими санкциями", — сказал госсекретарь США, добавив, что нет доказательств их мгновенной эффективности.

По словам Рубио, новые санкции могут поставить под угрозу мирные переговоры.

"В тот момент, когда мы сделаем эти шаги, в мире не останется никого, кто мог бы говорить с россиянами и пытаться заставить их сесть за стол переговоров", — подчеркнул он.

В то же время Рубио отметил, что все санкции, которые действовали на момент вступления Трампа в должность, остаются в силе. В качестве примера он привел инцидент на Аляске.

"Когда россияне приземлились в Аляске, они пытались заправиться топливом. Они должны были предлагать наличные, потому что не могут пользоваться нашей банковской системой", — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что такие ограничения ежедневно влияют на возможности РФ.

Отдельно Рубио подчеркнул, что Вашингтон не будет оказывать давления на Украину с требованием уступок в территориях во время потенциальных мирных соглашений.

Напомним, администрация Трампа неоднократно заявляла о готовности давить на Россию с помощью новых санкций, однако в Госдепе подчеркивают, что ключевым приоритетом США остаются мирные переговоры.

