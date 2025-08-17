Рубіо висміяв РФ: делегації на Алясці довелося платити за авіапальне готівкою

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що чинні санкції проти Росії вже створюють серйозні труднощі. Він навів приклад делегації РФ, яка не змогла розрахуватися безготівково за пальне на Алясці.

Related video

Про це Рубіо розповів в інтерв’ю NBC News. За його словами, Сполучені Штати поки не планують вводити нові санкції проти Росії, попри погрози Дональда Трампа, однак вже чинні обмеження суттєво вдарили по можливостях країни-агресора.

Рубіо пояснив, що, на його думку, посилення санкцій не змусить Росію погодитися на припинення вогню. Він наголосив, що економічні обмеження починають діяти не одразу, а через місяці або навіть роки.

"Вона вже перебуває під дуже суворими санкціями", – сказав держсекретар США, додавши, що немає доказів їхньої миттєвої ефективності.

За словами Рубіо, нові санкції можуть поставити під загрозу мирні переговори.

"У той момент, коли ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би говорити з росіянами і намагатися змусити їх сісти за стіл переговорів", – підкреслив він.

Водночас Рубіо зазначив, що всі санкції, які діяли на момент вступу Трампа на посаду, залишаються чинними. Як приклад він навів інцидент на Алясці.

"Коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку, бо не можуть користуватися нашою банківською системою", – сказав держсекретар США.

Він додав, що такі обмеження щодня впливають на можливості РФ.

Окремо Рубіо підкреслив, що Вашингтон не чинитиме тиску на Україну з вимогою поступок у територіях під час потенційних мирних угод.

Нагадаємо, адміністрація Трампа неодноразово заявляла про готовність тиснути на Росію за допомогою нових санкцій, однак у Держдепі підкреслюють, що ключовим пріоритетом США залишаються мирні переговори.

Як повідомляв Фокус, у червні держсекретар США Марко Рубіо несподівано озвучив втрати росіян з початку 2025 року.

Як писав Фокус, ще у травні Марко Рубіо заявив, що його країна більше не може "розв'язувати всі світові проблеми" та повинна ставити в пріоритет національні інтереси американців.