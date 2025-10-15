"Видел на нем руку Бога уже очень давно": сын Трампа заявил, что его отец "направляется в рай" (видео)

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что убежден в том, что его отец "направляется в рай". По его словам, на американском лидере есть "рука Бога", которая вела его сквозь "темный путь".

Эрик Трамп считает, что его отец заслуживает "небес", поскольку он "остановил смерть и разрушения". Об этом сын президента США рассказал во время подкаста The Benny Show 14 октября.

"Не ошибайтесь, он (Дональд Трамп — ред.) направляется в рай. Он, пожалуй, в определенной степени слишком скромный, чтобы такое сказать", — отметил Эрик Трамп.

По его словам, "рука Бога" вела американского лидера "через самый немыслимый, темный путь".

Эрик Трамп также рассказал ведущему, что видел лично то, как его отец останавливает войны по всему миру. Из-за этого туда "попадает гораздо меньше людей", что, по мнению младшего Трампа, и имело влияние на небеса.

"Он направляется к небесам, и я могу вам сказать, вероятно, единственное, что он сделал, что могло повлиять на небеса, это, то, что туда попадает гораздо меньше людей. То есть они попадают на небеса медленнее, потому что он остановил смерть и разрушения по всему миру", — объяснил свое мнение сын Трампа.

Говоря о "смерти и разрушениях", которые якобы остановил Трамп, Эрик вспомнил о вооруженном конфликте в Газе. Младший Трамп вспомнил день, когда было заключено соглашение о прекращении огня там, и назвал его "прекрасным".

Трамп хочет попасть в рай

Вероятно, говоря о "скромности" Дональда Трампа в его словах о небесах, Эрик Трамп имеет в виду слова президента США относительно сомнений о попадании в рай. Так, 13 октября, как цитировало заявление американского лидера издание People, Дональд Трамп выразил неуверенность о том, что попадет в рай, однако отметил, что сделал жизнь многих людей "лучше".

В августе вместо этого Дональд Трамп заявлял, что хочет попробовать попасть в рай путем окончания российско-украинской войны.

Напомним, 14 октября Дональд Трамп сообщил, что США имеют много "Томагавков", и подтвердил предстоящий разговор с Владимиром Зеленским по поводу оружия.

Также 13 октября Дональд Трамп объявил, что рассчитывает завершить войну в Украине после соглашения между Израилем и ХАМАС.