"Бачив на ньому руку Бога вже дуже давно": син Трампа заявив, що його батько "прямує до раю" (відео)

Син президента США Дональда Трампа Ерік заявив, що переконаний у тому, що його батько "прямує до раю". За його словами, на американському лідеру є "рука Бога", що вела його крізь "темний шлях".

Ерік Трамп вважає, що його батько заслуговує на "небеса", оскільки він "зупинив смерть та руйнування". Про це син президента США розповів під час подкасту The Benny Show 14 жовтня.

"Не помиляйтеся, він (Дональд Трамп — ред.) прямує до раю. Він, мабуть, певною мірою надто скромний, щоб таке сказати", — зазначив Ерік Трамп.

За його словами, "рука Бога" вела американського лідера "через найбільш немислимий, темний шлях".

Ерік Трамп також розповів ведучому, що бачив особисто те, як його батько зупиняє війни по всьому світу. Через це туди "потрапляє набагато менше людей", що, на думку молодшого Трампа, і мало вплив на небеса.

"Він прямує до небес, і я можу вам сказати, ймовірно, єдине, що він зробив, що могло вплинути на небеса, це, те, що туди потрапляє набагато менше людей. Тобто вони попадають на небеса повільніше, бо він зупинив смерть і руйнування по всьому світу", — пояснив свою думку син Трампа.

Говорячи про "смерть та руйнування", які нібито зупинив Трамп, Ерік згадав про збройний конфлікт у Газі. Молодший Трамп пригадав день, коли було укладено угоду щодо припинення вогню там, і назвав його "прекрасним".

Трамп хоче потрапити до раю

Ймовірно, говорячи про "скромність" Дональда Трампа у його словах щодо небес, Ерік Трамп має на увазі слова президента США щодо сумнівів про потрапляння у рай. Так, 13 жовтня, як цитувало заяву американського лідера видання People, Дональд Трамп висловив невпевненість про те, що потрапить у рай, однак наголосив, що зробив життя багатьох людей "кращим".

У серпні натомість Дональд Трамп заявляв, що хоче спробувати потрапити до раю шляхом закінчення російсько-української війни.

Нагадаємо, 14 жовтня Дональд Трамп повідомив, що США мають багато "Томагавків", і підтвердив майбутню розмову з Володимиром Зеленським щодо зброї.

Також 13 жовтня Дональд Трамп оголосив, що розраховує завершити війну в Україні після угоди між Ізраїлем та ХАМАС.