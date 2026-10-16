Влиятельная американская блогерша Лора Лумер, ранее публично поддерживавшая президента США Дональда Трампа, высказалась относительно его заявления о необходимости смены украинского лидера Владимира Зеленского.

Глава Белого дома на фоне обострившейся ситуации вокруг нежелания Украины прекращать удары по российским НПЗ заявлял, что Украине нужен новый президент, поскольку в противном случает война будете ще долго. В свою очередь Лумер указала на ошибку Трампа.

"В конечном счете, совершенно неважно, является ли Зеленский президентом Украины или нет. Цель Путина — захватить Украину. Затем он возьмется за Польшу, Латвию, Литву — он пройдет через всю Европу. Люди придают слишком большое значение конкретным личностям. Даже если завтра в Украине провести выборы, Путин все равно найдет повод для продолжения войны", — написала она в Х.

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Автор подчеркивает, что это Россия вторглась в Украину, а не наоборот.

"Отстранение Зеленского от власти не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине. Всегда было дело в Путине", — заявила американка, добавив позже, что российский империализм существовал задолго до президентства Зеленского.

Лумер также раскритиковала скандальную дизельную сделку Путина и Трампа, напомнив, что еще месяц назад Республиканская партия горячо поддерживала санкции против России, которые инициировал ныне покойный сенатор Линдси Грэм.

""Ой, беда-беда, Линдси умер. Как же нам всем грустно. Ой-ой. Россия — плохая. Ой-ой, Линдси Грэм был таким патриотом. Ой-ой". Долго же это продлилось", — иронизирует блогерша.

Кроме того, она поинтересовалась, почему ФБР до сих пор не опубликовало результаты токсикологической экспертизы Линдси Грэма, особенно после того, как российские и иранские государственные СМИ взяли на себя ответственность за его смерть.

Напомним, Лора Лумер призвала американцев поблагодарить Зеленского за уничтожение российских дата-центров, где находилось много российских ботов.

Также сообщалось, что Лумер поделилась впечатлениями после встречи с заместителем главы Нацполиции.