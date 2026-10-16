"Справа не в Зеленському": блогерка MAGA Лумер назвала головну мету Путіна

Впливова американська блогерка Лора Лумер, яка раніше публічно підтримувала президента США Дональда Трампа, висловилася щодо його заяви про необхідність зміни українського лідера Володимира Зеленського.

Глава Білого дому на тлі загострення ситуації навколо небажання України припинити удари по російських НПЗ заявив, що Україні потрібен новий президент, оскільки в іншому разі війна триватиме ще довго. У свою чергу Лумер вказала на помилку Трампа.

"Зрештою, абсолютно неважливо, чи є Зеленський президентом України, чи ні. Мета Путіна — захопити Україну. Потім він візьметься за Польщу, Латвію, Литву — він пройде через усю Європу. Люди надають занадто великого значення конкретним особистостям. Навіть якщо завтра в Україні провести вибори, Путін все одно знайде привід для продовження війни", — написала вона у Х.

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Авторка наголошує, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.

"Усунення Зеленського від влади не зупинить російський імперіалізм. Справа не в Зеленському. Справа в Путіні. Завжди йшлося про Путіна", — заявила американка, додавши згодом, що російський імперіалізм існував задовго до президентства Зеленського.

Лумер також розкритикувала скандальну угоду Путіна і Трампа щодо дизельного палива, нагадавши, що ще місяць тому Республіканська партія палко підтримувала санкції проти Росії, які ініціював нині покійний сенатор Ліндсі Грем.

""Ой, біда-біда, Ліндсі помер. Як же нам усім сумно. Ой-ой. Росія — погана. Ой-ой, Ліндсі Грем був таким патріотом. Ой-ой". Довго ж це тривало", — іронізує блогерка.

Крім того, вона поцікавилася, чому ФБР досі не опублікувало результати токсикологічної експертизи Ліндсі Грема, особливо після того, як російські та іранські державні ЗМІ взяли на себе відповідальність за його смерть.

Нагадаємо, Лора Лумер закликала американців подякувати Зеленському за знищення російських дата-центрів, де перебувало багато російських ботів.

Також повідомлялося, що Лумер поділилася враженнями після зустрічі із заступником голови Нацполіції.