Разрешит людям продавать органы: бывший секс-тренер может стать президентом Аргентины

Хавьер Милей похож на Дональда Трампа и является его поклонником. Он планирует отказаться от государственных систем здравоохранения и образования, распустить центральный банк, перевести экономику на доллары и разрешить людям продавать свои органы.

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Бывший тантрический секс-тренер Хавьер Милей стал еще на шаг ближе к тому, чтобы стать следующим президентом Аргентины. Об этом пишет The Guardian.

В результате неожиданных результатов, перевернувших политическую картину Аргентины, либертарианский кандидат Хавьер Милей получил в воскресенье 30% голосов от своей партии "Свобода вперед", опередив жестко правого кандидата Патрисию Буллрич из партии "Объединение за перемены", которая заняла второе место с 28%.

Кандидат от перонистов Серхио Масса, выбранный нынешним вице-президентом и бывшим президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, занял неутешительное третье место с 27%, несмотря на то, что его кандидатура относится к средним, деловым кругам и благоприятствует Международному валютному фонду.

Милей, похожий на Дональда Трампа и является его поклонником, имеет все шансы стать президентом Аргентины.

"Эти выборы положат конец не только киршнеризму, но и паразитической, вороватой, бесполезной касте, которая топит страну", — сказал он.

Политик посвятил победу своему погибшему псу Конану и трем оставшимся в живых собакам Фото: Wikimedia Commons

Как уже стало привычным, политик посвятил победу своему погибшему псу Конану и трем оставшимся в живых собакам.

Издание отмечает, что у 52-летнего Милея длинные волосы, и во время своих зажигательных предвыборных выступлений он ведет себя как рок-звезда. Он выступает против абортов и утверждает, что глобальное потепление — это "социалистическая ложь".

Он обещал отменить сексуальное воспитание в школах. Милей предложил заменить бесплатное государственное образование в Аргентине вплоть до обучения в университетах системой "ваучеров" и намекнул, что отменит обязательное начальное образование. В предвыборном ролике на YouTube Милей объявил, что распустит ряд министерств, которые он считает ненужными.

"Министерство культуры — долой! Экология — долой! Министерство по делам женщин и гендерного разнообразия — долой! Общественные работы — долой! Наука — долой! Министерство труда и социальной защиты — нет! Министерство образования и индоктринации — вон!" — кричал кандидат в президенты.

Даже если партия Милея проиграет президентские выборы, по результатам праймериз она все равно получит восемь мест в сенате и 35 мест в нижней палате парламента, что даст ее либертарианским экстремистам широкие возможности для продвижения или блокирования законов.

Милей получил известность на дневном телевидении несколько лет назад как дерзкий экономист и тантрический секс-тренер, открыто говоривший о своих предпочтениях в постели. Он сделал политическую карьеру и в 2021 году был избран в нижнюю палату Конгресса, основав компанию Liberty Advances.

Свои выходки Милей продолжил и в ходе президентской кампании, в том числе предложив легализовать продажу человеческих органов.

"Если женщины могут распоряжаться своим телом, то почему остальные не могут делать этого?" — заявил он.

Ранее Фокус писал о самых громких разводах политиков до Джастина Трюдо. Канадец внезапно объявил, что разводится с супругой. И расставание проходит мирно. Однако чаще политики разводятся куда более скандально и шумно.

Также сообщалось о многочисленных любовницах Сильвио Берлускони. Скандальный итальянский политик умер в 86 лет. Его постоянной спутницей жизни в последние годы была Марта Фасцина.