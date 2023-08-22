Погибли даже мухи: безмолвный убийца пронесся по деревне, уничтожив все живое (видео)

1,6 млн тонн углекислого газа обрушились в близлежащую долину рядом с поселением, "задушив" практически все живое. В общей сложности погибло 1 746 человек и около 3 500 сельскохозяйственных животных.

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37 лет назад, 21 августа, по одной из деревень Камеруна пронесся "безмолвный, невидимый убийца". Он уничтожил целые семьи, домашних животных, скот, птиц и даже насекомых. Об этом пишет Daily Star.

В общей сложности 1 746 человек и около 3 500 сельскохозяйственных животных погибли, когда из близлежащего озера поднялся шлейф углекислого газа.

В ночь на 21 августа 1986 года около 9 часов вечера жители крошечной западноафриканской деревушки под названием Ньос услышали глубокий грохот, похожий на раскаты грома. На следующее утро один из жителей деревни, Эфраим Че, проснувшись, обнаружил, что практически все, кого он знал, погибли. Этой жуткой историей поделился ютубер Mr Ballen.

1,6 млн тонн углекислого газа обрушилось в близлежащую долину, "задушив" практически все живое Фото: скриншот/YouTube

Мужчина шел в оцепенении по пустынной и жутко тихой деревне, когда услышал звук женского плача. Подойдя ближе, он понял, что это его знакомая — Халима Сулей.

"Эфраим! Подойди сюда! Почему эти люди лежат? Почему они больше не двигаются?" — плакала женщина.

Издание отмечает, что недалеко от тел детей своей соседки Эфраим увидел еще более 30 членов ее семьи и их 400 голов скота.

"В тот день на мертвых не было ни одной мухи. Даже насекомые были поражены невидимым убийцей", — вспоминает Эфраим.

Большинство жертв были найдены именно там, где они обычно находились около 9 часов вечера, что позволяет предположить, что они умерли, даже не поняв, что с ними что-то случилось. Еще несколько человек умерли в ближайшие дни после катастрофы.

Обычно голубые воды озера приобрели кроваво-красный цвет. 1,6 млн тонн углекислого газа обрушилось в близлежащую долину, "задушив" практически все живое.

В общей сложности 1 746 человек и около 3 500 сельскохозяйственных животных погибли Фото: Wikipedia

Хотя CO2 не имеет ощутимого запаха, некоторые пострадавшие сообщили, что из озера исходит неприятный запах, напоминающий порох или тухлые яйца, что позволяет предположить, что причиной газовыделения могло стать небольшое извержение вулкана.

Масштабы катастрофы привели к многочисленным исследованиям того, как можно предотвратить ее повторение. Начиная с 1995 года были успешно проведены технико-экономические обоснования, и в 2001 году на озере Ньос была установлена ​​первая постоянная дегазационная труба.

Этот странный случай является редким, но не уникальным. Подобные случаи гибели медведей и других диких животных были зафиксированы в Йеллоустонском национальном парке США. А за два года до этого в менее изолированной части Камеруна углекислый газ поднялся из озера Монун, расположенного примерно в 60 милях к югу от Ньоса. Тогда погибло около 40 человек.

Ранее Фокус сообщал правду о "чудо-доме" стоимостью $4 млн, который "выжил" после ужасного бедствия. Пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях с 8 августа, унесли жизни 114 человек и оставили тысячи разрушенных зданий. Волею судьбы или по счастливой случайности семья Милликин внесла в свой дом несколько ключевых изменений, которые и спасли его.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.