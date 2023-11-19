Начнется к концу года: "живой Нострадамус" предсказал волну стихийных бедствий (фото)

Мужчина, считает, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II в прошлом году и покупку Илоном Маском компании Twitter.

Related video

"Живой Нострадамус", известный под именем Атос Саломе, сделал несколько леденящих душу предсказаний о том, что в конце 2023 года по всему миру начнутся землетрясения и наводнения. Об этом пишет Daily Star.

Человек, утверждающий, что он способен видеть будущее, предупредил о том, что в мире грядет череда стихийных бедствий, которые принесут разрушения.

Важно

"Новый Нострадамус": экстрасенс сделал жуткое предсказание на 2024 год (фото, видео)

Атос Саломе стал известен как "живой Нострадамус" благодаря своим предсказаниям, многие из которых, как он утверждает, сбылись. Мужчина, считает, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II в прошлом году и покупку Илоном Маском компании Twitter.

В своих последних откровениях Атос предупреждает о наводнениях и землетрясениях, которые произойдут в ближайшие месяцы, и даже подробно описывает, где именно. При этом он ясно дает понять, что его видения не направлены на сеяние паники и не являются чем-то неизменным. Несмотря на то, что мужчина предсказывает гибель людей и разрушения в глобальном масштабе, он считает, что можно принять меры для предотвращения многих из них.

"Я не собираюсь внушать обществу страх. Я надеюсь, что предсказанные негативные события не сбудутся. Мои предупреждения должны послужить мотивацией для того, чтобы мы объединились и поставили во главу угла наше благополучие. Я также должен подчеркнуть важность проведения политики, создания инфраструктуры и, что очень важно, повышения осведомленности на глобальном уровне. Я верю, что с помощью управления и сотрудничества граждан мы сможем полностью избежать этих проблем", — написал он.

Атос Саломе стал известен как "живой Нострадамус" благодаря своим предсказаниям Фото: Daily Star

По мнению Саломе, повышенную вулканическую и сейсмическую активность следует ожидать в Тихоокеанском огненном кольце — в частности, на индонезийском острове Ява, а также в прибрежной полосе, простирающейся от северной Калифорнии (США) до южной Британской Колумбии (Канада).

"Эти великолепные районы столкнутся с непреклонной силой природы", — прогнозирует он.

Самопровозглашенный провидец увеличение интенсивности ураганов и циклонов в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, включая Филиппины и Таиланд. Кроме того, он выделяет такие зоны повышенного риска ураганов, как Мексиканский залив и Флорида в США, подчеркивая важность хорошей подготовки к противостоянию этим новым тенденциям.

По прогнозам Саломе, сильные дожди угрожают наводнениями в Бразилии, в бассейне реки Ганг в Индии и в дельте реки Меконг во Вьетнаме. По его мнению, в этих регионах необходимо сосредоточить внимание на мерах по предотвращению наводнений.

Заглядывая в будущее, Атос предупреждает, что Амстердам в Нидерландах, Нью-Йорк в США и Токио в Японии должны готовиться к тому, чтобы обеспечить будущее, в котором земля не будет поглощена водой.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла в доме потайную комнату, полную детских рисунков. Пользователи социальных сетей восприняли странную находку девушки с тревогой, заявив, что комната теряет свою невинность из-за того, что на стене написано "шалаш любви".

Также стало известно, что женщину напугал "призрак телезвезды" на семейной фотографии. Силуэт умершего в 1988 году валлийского актера появился на снимках Мелани Армстронг, которая фотографировалась возле реки вместе со своим мужем Адамом. Пара несколько раз возвращалась на то же место в поисках доказательств.