Британец продолжает ходить на работу после того, как выиграл 500 000 фунтов стерлингов

Мариус Преда правильно ответил на главный вопрос лотереи и получил огромную сумму денег, но уже на следующий день вышел на работу.

28-летний Мариус Преда, живущий с женой и ребенком в Тамворте, Стаффордшир (Англия), много лет зарабатывал около 12 фунтов в час, работая на доставку пиццы в Papa John's. Недавно мужчина выиграл 500 тысяч фунтов стерлингов, но не захотел прощаться со своей работой. Об этом пишет The Metro.

В прошлом месяце британец выиграл в лотерею Best of the Best (BOTB). Мариус получил 500 000 фунтов стерлингов, что примерно в 200 раз больше, чем он заработал бы за год.

"Мне нужно время, чтобы все обдумать, но мы хотели бы купить новый дом и поехать в отпуск. Я в полном восторге от победы и полон эмоций. Выигрыш такой суммы денег меняет жизнь, и потребуется некоторое время, чтобы это осознать", — сказал он, надеясь отправиться в Румынию, откуда он уехал в 2019 году, чтобы приехать в Великобританию.

Мариус не собирается бросать работу курьера, которая приносит ему около 480 фунтов стерлингов в неделю и 24 960 фунтов стерлингов в год, несмотря на то, что стал намного богаче. Мужчина просто пришел на работу на следующий день.

Мариус получил 500 000 фунтов стерлингов, что примерно в 200 раз больше, чем он заработал бы за год Фото: BOTB

Полмиллиона фунтов стерлингов, которые теперь лежат на банковском счете Мариуса, стали самым крупным денежным призом, когда-либо предлагаемым BOTB, где для участия в конкурсе игрокам нужно правильно ответить на один главный вопрос.

"Мариус, который работает водителем по доставке пиццы уже около четырех лет, вернулся на работу на следующий день. Он также планировал потратить деньги на новый дом для себя и своей семьи", — сказал представитель лотереи.

