На Тайване мужчина почти сутки пробыл в море на надувном круге (фото)

На Тайване в городе Нью-Тайбей мужчина заснул на надувном круге. Его отнесло в открытое море, где он пробыл 19 часов. Об этом сообщило издание Need To Know (NTK).

Обессиленного мужчину в море заметили рыбаки в обед 7 июля. Они бросили ему спасательный круг и вытащили его на борт своей рыбацкой лодки. Пострадавшего доставили в рыболовный порт, а об инциденте рыбаки сообщили в полицию и пожарную службу.

Спасатели прибыли на место происшествия и отвезли мужчину в больницу в городе Килунг.

Спасатели забирают Хонга с рыболовного судна Фото: Jam Press

Медики установили, что он был физически ослаблен, но серьезных травм не имел. Они быстро выписали его, и тот самостоятельно покинул больницу.

57-летний Хонг из города Нью-Тайбей рассказал, что пошел в море, чтобы охладиться после того, как выпил с друзьями после работы. Мужчина утверждает, что задремал и проснулся через некоторое время уже в открытом море.

Он начал кричать о помощи, но был далеко от берега и никто не мог его услышать.

Мужчины, которые спасли Хонга, рассказали, что на нем не было рубашки, а только джинсы.

Спасатели оказывают помощь Хонгу Фото: Jam Press

Те, кто участвовал в его спасении, сомневаются в его утверждениях о том, что он провел всю ночь в море.

За расследование инцидента взялась полиция.

