Умер автор хита "My Heart Will Go On" из фильма "Титаник"

Уиллу Дженнингсу было 80 лет. Написанные им песни принесли автору два "Оскара" и мировую славу.

Уилл Дженнингс, обладатель премии "Оскар" за хиты "My Heart Will Go On" и "Up Where We Belong", скончался в 80 лет. Причина смерти не была объявлена, хотя он болел уже некоторое время. Об этом сообщает Variety.

Дженнингс наиболее известен, как автор слов для главной музыкальной темы для фильма "Титаник", которую исполнила Селин Дион, и композиции "An Officer and a Gentleman", которую исполнили Джо Кокер и Дженнифер Уорнс, которые принесли ему две премии "Оскар".

Клип на песню "My Heart Will Go On"

Он также известен песней для фильма "Гонка" под названием "Tears in Heaven", которую исполнил Эрик Клэптон. Этот хит принес ему "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню, а также "Грэмми" за запись года и песню года. Он также выиграл три премии "Грэмми".

Клип на песню "Tears in Heaven"

У Дженнингса также были крупные хиты, записанные Уитни Хьюстон, Барри Манилоу и прочими звездами.

Хьюстон вывела "DIdn't We Almost Have It All" на первое место, а Манилоу сделал то же самое с "Looks Like We Made It".

В 2006 году Уилл Дженнингс был включен в Зал славы авторов песен, а впоследствии стал членом Зала славы авторов песен Нэшвилла.

В 2023 году каталог песен Дженнингса был совместно приобретен All Clear Music и Fuji Music Group. Хотя условия сделки не были раскрыты, Billboard оценил стоимость каталога в 60-70 миллионов долларов.

Он также работал с Роем Орбинсоном, Мэрайей Кэри, Би Би Кингом, Дайаной Росс и многими другими.

Уилл Дженнингс получает свой "Оскар" за "My Heart Will Go On"

О своей работе над песней "My Heart Will Go On" Дженнингс рассказывал в интервью изданию Songfacts. Он вспомнил, что за два года до выхода фильма встретил 101-летнюю женщину и она произвела на него впечатление. Когда ему нужно было писать песню, он вспомнил об этой встрече и понял, что его знакомая могла бы быть на борту "Титаника".

"Поэтому я написал все с точки зрения человека преклонного возраста, оглядывающегося годы, оставшиеся в прошлом. И, конечно, именно история любви сделала фильм. Он был великолепно сделан со спецэффектами, актеры были хороши. Но история любви была там центральной", — рассказывал Дженнингс.

Напомним, в мае 2024 года умер британский актер Бернард Хилл, звезда фильма "Титаник" и "Властелин колец". В картине "Титаник" Хилл исполнил роль капитана погибшего лайнера.