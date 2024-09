Помер автор хіта "My Heart Will Go On" з фільму "Титанік"

Віллу Дженнінгсу було 80 років. Написані ним пісні принесли автору два "Оскари" і світову славу.

Вілл Дженнінгс, володар премії "Оскар" за хіти "My Heart Will Go On" і "Up Where We Belong", помер у 80 років. Причину смерті не було оголошено, хоча він хворів уже деякий час. Про це повідомляє Variety.

Дженнінгс найвідоміший, як автор слів для головної музичної теми для фільму "Титанік", яку виконала Селін Діон, і композиції "An Officer and a Gentleman", яку виконали Джо Кокер і Дженніфер Ворнс, які принесли йому дві премії "Оскар".

Кліп на пісню "My Heart Will Go On"

Він також відомий піснею для фільму "Перегони" під назвою "Tears in Heaven", яку виконав Ерік Клептон. Цей хіт приніс йому "Золотий глобус" за найкращу оригінальну пісню, а також "Греммі" за запис року і пісню року. Він також виграв три премії "Греммі".

Кліп на пісню "Tears in Heaven"

У Дженнінгса також були великі хіти, записані Вітні Г'юстон, Баррі Манілоу та іншими зірками.

Г'юстон вивела "DIdn't We Almost Have It All" на перше місце, а Манілоу зробив те ж саме з "Looks Like We Made It".

У 2006 році Вілла Дженнінгса занесли до Зали слави авторів пісень, а згодом він став членом Зали слави авторів пісень Нешвілла.

У 2023 році каталог пісень Дженнінгса був спільно придбаний All Clear Music і Fuji Music Group. Хоча умови угоди не було розкрито, Billboard оцінив вартість каталогу в 60-70 мільйонів доларів.

Він також працював з Роєм Орбінсоном, Мераєю Кері, Бі Бі Кінгом, Даяною Росс і багатьма іншими.

Вілл Дженнінгс отримує свій "Оскар" за "My Heart Will Go On"

Про свою роботу над піснею "My Heart Will Go On" Дженнінгс розповідав в інтерв'ю виданню Songfacts. Він згадав, що за два роки до виходу фільму зустрів 101-річну жінку і вона справила на нього враження. Коли йому потрібно було писати пісню, він згадав про цю зустріч і зрозумів, що його знайома могла б бути на борту "Титаніка".

"Тому я написав усе з точки зору людини похилого віку, яка озирається на роки, що залишилися в минулому. І, звичайно, саме історія кохання зробила фільм. Він був чудово зроблений зі спецефектами, актори були хороші. Але історія кохання була там центральною", — розповідав Дженнінгс.

Нагадаємо, у травні 2024 року помер британський актор Бернард Гілл, зірка фільму "Титанік" і "Володар перснів". У картині "Титанік" Гілл виконав роль капітана загиблого лайнера.