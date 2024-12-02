Дочь Джуда Лоу в прозрачном платье появилась на публике (фото)

Айрис Лоу стала звездой вечеринки в лондонском Сохо. Дочь Джуда Лоу продемонстрировала стройную фигуру в откровенном наряде.

Дочь знаменитого британского актера Джуда Лоу и Сэди Фрост Айрис Лоу продемонстрировала смелый образ на вечеринке британского Vogue Forces For Change в Soho Mews House в воскресенье, 1 декабря, сообщает Daily Mail.

24-летняя модель и актриса пришла на звездное мероприятие в необычном коричневом прозрачном платье, из-под которого виднелось темное нижнее белье. Платье имело центральную часть в форме ромба с драпировкой и рукава-крылышки. Айрис дополнила свой гламурный образ желтыми босоножками с ремешками и аксессуарами в виде массивных золотых браслетов и золотого ожерелья. Она гладко уложила свою фирменную стрижку пикси набок и выбрала едва заметную палитру макияжа, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту.

Айрис Лоу Фото: Getty Images

Вечеринку посетили многие знаменитости, включая Леоми Андерсон, Натали Эммануэль, Рэффи Кэссиди, Нада Алили, Рахи Чадда, Джулия Хоббс, Варада Сету, Нкути Гатва и другие. Мероприятие Vogue было организовано в честь партнерства Forces For Change — инициативы, направленной на предоставление лидерам и восходящим звездам для обсуждения социальных, культурных и политических вопросов.

Напомним, 13 ноября Джуд Лоу рассказал о сложностях возвращения на родину. Джуд Лоу много снимается в кино. Он вместе с семьей много путешествует по миру. Звезда "Шерлока Холмса" является отцом семерых детей от разных женщин.