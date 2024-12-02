Дочь Джуда Лоу в прозрачном платье появилась на публике (фото)
Айрис Лоу стала звездой вечеринки в лондонском Сохо. Дочь Джуда Лоу продемонстрировала стройную фигуру в откровенном наряде.
Дочь знаменитого британского актера Джуда Лоу и Сэди Фрост Айрис Лоу продемонстрировала смелый образ на вечеринке британского Vogue Forces For Change в Soho Mews House в воскресенье, 1 декабря, сообщает Daily Mail.
24-летняя модель и актриса пришла на звездное мероприятие в необычном коричневом прозрачном платье, из-под которого виднелось темное нижнее белье. Платье имело центральную часть в форме ромба с драпировкой и рукава-крылышки. Айрис дополнила свой гламурный образ желтыми босоножками с ремешками и аксессуарами в виде массивных золотых браслетов и золотого ожерелья. Она гладко уложила свою фирменную стрижку пикси набок и выбрала едва заметную палитру макияжа, чтобы продемонстрировать свою естественную красоту.
Вечеринку посетили многие знаменитости, включая Леоми Андерсон, Натали Эммануэль, Рэффи Кэссиди, Нада Алили, Рахи Чадда, Джулия Хоббс, Варада Сету, Нкути Гатва и другие. Мероприятие Vogue было организовано в честь партнерства Forces For Change — инициативы, направленной на предоставление лидерам и восходящим звездам для обсуждения социальных, культурных и политических вопросов.
Напомним, 13 ноября Джуд Лоу рассказал о сложностях возвращения на родину. Джуд Лоу много снимается в кино. Он вместе с семьей много путешествует по миру. Звезда "Шерлока Холмса" является отцом семерых детей от разных женщин.