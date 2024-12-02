Дочка Джуда Лоу в прозорій сукні з'явилася на публіці (фото)

Айріс Лоу стала зіркою вечірки в лондонському Сохо. Дочка Джуда Лоу продемонструвала струнку фігуру у відвертому вбранні.

Дочка знаменитого британського актора Джуда Лоу і Седі Фрост Айріс Лоу продемонструвала сміливий образ на вечірці британського Vogue Forces For Change в Soho Mews House у неділю, 1 грудня, повідомляє Daily Mail.

24-річна модель і акторка прийшла на зірковий захід у незвичайній коричневій прозорій сукні, з-під якої виднілася темна спідня білизна. Сукня мала центральну частину у формі ромба з драпіруванням і рукави-крильця. Айріс доповнила свій гламурний образ жовтими босоніжками з ремінцями та аксесуарами у вигляді масивних золотих браслетів і золотого намиста. Вона гладко уклала свою фірмову стрижку піксі набік і вибрала ледь помітну палітру макіяжу, щоб продемонструвати свою природну красу.

Айріс Лоу Фото: Getty Images

Вечірку відвідали багато знаменитостей, включно з Леомі Андерсон, Наталі Еммануель, Реффі Кессіді, Надою Алілі, Рахі Чадда, Джулією Гоббс, Варадою Сету, Нкуті Гатва та іншими. Захід Vogue було організовано на честь партнерства Forces For Change — ініціативи, спрямованої на надання лідерам і висхідним зіркам можливості для обговорення соціальних, культурних і політичних питань.

Нагадаємо, 13 листопада Джуд Лоу розповів про складнощі повернення на батьківщину. Джуд Лоу багато знімається в кіно. Він разом із сім'єю багато подорожує світом. Зірка "Шерлока Холмса" є батьком сімох дітей від різних жінок.