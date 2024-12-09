Предательница Анна Asti попала в громкий интимный скандал: детали

Карьера и брак артистки теперь под угрозой. Впрочем, она уверяет, что у них с мужем все в порядке.

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Певица украинского происхождения Анна Asti (Анна Дзюба) серьезно оскандалилась в сети. Для широкой общественности стали доступны интимные кадры, на которых артистка якобы изменяет своему мужу с другим. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов.

Уроженку Черкасс узнали из-за соответствующих родинок на теле.

Как намекнул Беспалов, на видео с Asti приятель ее мужа, российского бизнесмена Станислава Юркина.

"Как теперь муж певицы Станислав будет дружить и делиться о "наболевшем" с совсем скоро экс-товаришем…Бумеранг судьбы существует", — написал блогер.

Анна Asti Фото: asti

Певица украинского происхождения уже отреагировала на слитые кадры в сеть и заявила, что стала жертвой мошенников, которые шантажировали ее и требовали за это деньги. По словам Дзюбы, интимные фото действительно взяты с ее телефона, а видео на самом деле не ее.

"К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои личные фотографии, а также добавлено видео, которое мне не принадлежит. Последние полгода я переживала настоящий кошмар, потому что с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромных сумм денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего мужа, и да, мы имеем личную интимную жизнь", — написала уроженка Черкасс.

По словам Asti, у них с Юркиным все в порядке, однако пользователи сети заметили, что супруги отписывались друг от друга в соцсетях.

Кто такая Анна Asti

Анна Дзюба стала популярной в дуэте с другим украинским певцом Артемом Умрихиным (Artik). Их группа называлась Artik & Asti, а песни были в основном о несчастной любви и набирали миллионные просмотры в YouTube.

В 2021 году группа распалась. Дзюба начала сольную карьеру под псевдонимом Asti, а Умрихин продолжил историю группы Artik & Asti, наняв новую солистку.

В 2022 году певица замолчала российское полномасштабное вторжение и вернулась в РФ, продолжая свою карьеру там. В 2023 году она получила российское гражданство.

Напомним, Анна Asti должна Алану Бадоеву крупную сумму.

Также Фокус писал о скандале с "голой вечеринкой" в РФ, в который также попала Дзюба.