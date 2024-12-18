Во Франции отменили показ "Последнего танго в Париже" после протестов активисток

Французская синематека, где должен был пройти показ фильма, объяснила свое решение заботой о безопасности сотрудников и зрителей.

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Показ картины итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972), которая должна была демонстрироваться в рамках ретроспективы работ американского актера Марлона Брандо, был отменен. Это произошло после того, как активисты движения за права женщин обвинили кинотеатр в том, что он не предоставил контекста о скандальной сцене изнасилования, снятой без согласия актрисы Марии Шнайдер, сообщает Euro News.

Руководство Французской синематеки в Париже объяснило свое решение желанием снять напряженность и потенциальными рисками безопасности.

"Мы кинотеатр, а не крепость. Мы не можем рисковать безопасностью наших сотрудников и зрителей. Агрессивные личности начали высказывать угрозы, и проведение этого показа и дебатов представляло собой совершенно несоразмерный риск. Поэтому нам пришлось отпустить его", — сказал директор Cinémathèque Фредерик Бонно.

Актриса Жюдит Годреш, известная фигура французского движения #MeToo, раскритиковала решение о показе фильма без предоставления необходимого контекста.

"Пора проснуться, дорогая Синематека, и вернуть человечность 19-летним актрисам (возраст Шнайдер во время съемок), ведя себя гуманно", — написала она в Instagram.

Коллектив 50/50, выступающий за гендерное равенство в кино, также призвал Синематеку предоставить "вдумчивое и уважительное" место для свидетельства и опыта Шнайдер во время показа.

В свою очередь Синематека пообещала провести "дискуссию со зрителями", чтобы обсудить вопросы, поднятые в фильме.

"Последнее танго в Париже" исследует отношения между американским мужчиной и гораздо более молодой женщиной, кульминацией которой стала несогласованная сцена содомии. Секс на экране был сымитирован, но позже выяснилось, что Шнайдер не было сказано, какой будет сцена. Ее обвинения, впервые высказанные в 1970-х годах, были в значительной степени проигнорированы, как это было показано в недавнем документальном фильме "Мария". Шнайдер сказала, что это было воспринято как нарушение.

Кадры из фильма "Последнее танго в Париже"

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