У Франції скасували показ "Останнього танго в Парижі" після протестів активісток

Французька сінематека, де мав відбутися показ фільму, пояснила своє рішення турботою про безпеку співробітників і глядачів.

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Показ кінострічки італійського режисера Бернардо Бертолуччі "Останнє танго в Парижі" (1972), яку мали демонструвати в межах ретроспективи робіт американського актора Марлона Брандо, було скасовано. Це сталося після того, як активісти руху за права жінок звинуватили кінотеатр у тому, що він не надав контексту про скандальну сцену зґвалтування, зняту без згоди актриси Марії Шнайдер, повідомляє Euro News.

Керівництво Французької сінематеки в Парижі пояснило своє рішення бажанням зняти напруженість і потенційними ризиками безпеки.

"Ми кінотеатр, а не фортеця. Ми не можемо ризикувати безпекою наших співробітників і глядачів. Агресивні особистості почали висловлювати погрози, тож проведення цього показу і дебатів являло собою абсолютно невідповідний ризик. Тому нам довелося відпустити його", — сказав директор Cinémathèque Фредерік Бонно.

Актриса Жюдіт Годреш, відома фігура французького руху #MeToo, розкритикувала рішення про показ фільму без надання необхідного контексту.

"Час прокинутися, дорога Сінематеко, і повернути людяність 19-річним актрисам (вік Шнайдер під час зйомок), поводячись гуманно", — написала вона в Instagram.

Колектив 50/50, який виступає за гендерну рівність у кіно, також закликав Сінематеку надати "вдумливе й шанобливе" місце для свідчення і досвіду Шнайдер під час показу.

Зі свого боку Сінематека пообіцяла провести "дискусію з глядачами", щоб обговорити питання, порушені у фільмі.

"Останнє танго в Парижі" досліджує стосунки між американським чоловіком і набагато молодшою жінкою, кульмінацією якої стала неузгоджена сцена содомії. Секс на екрані був зімітований, але пізніше з'ясувалося, що Шнайдер не було сказано, якою буде сцена. Її звинувачення, вперше висловлені в 1970-х роках, були значною мірою проігноровані, як це було показано в недавньому документальному фільмі "Марія". Шнайдер сказала, що це було сприйнято як порушення.

Кадри з фільму "Останнє танго в Парижі"

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