General Motors возвращаются в Европу: какие модели будут представлены

General Motors готовятся вывести на европейский рынок несколько электрических моделей. Первенцем станет новый кроссовер Cadillac Lyriq.

В General Motors готовят возвращение на европейский рынок. Американский концерн планирует продавать в Старом свете исключительно электромобили. Об этом заявила новый руководитель европейского подразделения GM Жаклин МакКуэйд в интервью сайту Automotive News Europe.

По ее словам, европейская штаб-квартира концерна будет открыта в Цюрихе. Жаклин МакКуэйд не рассказала, какие именно модели выведут на рынок, но намекнула, что речь идет об электрокарах на платформе Ultium.

Chevrolet Equinox также должен появиться на европейском рынке Фото: General Motors

В то же время источники в General Motors сообщили, что в Европу точно приедет новый Cadillac Lyriq. Также рассматривается возможность продавать электрические кроссоверы Buick Electra E5, Chevrolet Blazer и Equinox.

А вот пикапы Chevrolet Silverado EV и GMC Hummer EV вряд ли появятся в автосалонах General Motors – они слишком большие для европейских дорог.

Также стало известно, что на первом этапе продажи стартуют в скандинавских странах – Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Позже автосалоны откроются и в других странах.

Напомним, что концерн General Motors начал сокращать свое присутствие в Европе с 2017 года – после продажи Opel. В последнее время там продавали мелкими партиями только спортивные Chevrolet Corvette и Camaro.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали компактный электропикап за $15 000.

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