Самый доступный электрокроссовер Kia показали до премьеры (фото)

Kia EV3 — компактный электроссовер длиной немногим более 4 метров. Запас хода электромобиля составит примерно 400 км.

Опубликованы первые рендеры Kia EV3. Компактный электрокроссовер представят в 2024 году он придет на смену Kia Soul. Об этом сообщает сайт Motor1.

Изображения Kia EV3 появились после того, как прототипы Kia EV3 заметили во время тестов. Они были закамуфлированы, но отдельные детали дизайна все же удалось рассмотреть.

Кроссовер придет на смену Kia Soul Фото: Motor1.com

Электромобиль Kia EV3 будет выдержан в фирменном угловатом стиле, как и старшие Kia EV9 и EV5. Судя по рендерам, у авто высокий капот, расширенные крылья и тоненькие диодные фары.

Новая Kia EV3 станет самым доступным электрокроссовером в линейке марки. Авто длиной около 4,1-4,2 м станет конкурентом электрических Jeep Avenger и Fiat 600.

Салон Kia EV3 на рендерах не показали. Очевидно электрокроссовер получит два дисплея на передней панели, как и старшие братья.

Кроссовер сейчас проходит испытания Фото: Autocar

По предварительным данным, кроссовер Kia EV3 оснастят 170-сильным мотором и батареей емкостью 58 кВт∙ч. Его запас хода составит около 400 км, а стартовая цена – менее 35 000 долларов.

Примечательно, что это будет не самый дешевый электромобиль Kia – в линейке марки есть и модели за $20 000.

Также Фокус сообщал, что недорогой электрокроссовер готовит и Hyundai.