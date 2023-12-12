Хакеры атаковали ядро сети "Киевстар": эксперты объяснили, к чему это привело

Атака оказалась настолько мощной, что перестали работать абсолютно все сервисы, включая мобильную связь, биллинг, домашний интернет и нацроуминг.

Утром 12 декабря из-за мощной хакерской атаки произошел масштабный технический сбой у одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар". Почему это случилось именно с ядром сети, пытались разобраться специалисты на сайте издания Forbes.

Из-за того, что силовики и операторы выключили все технические процессы полностью, прекратили работать услуги связи и доступа в интернет. Однако, как свидетельствуют специалисты, это было необходимо сделать с целью локализации активности зараженных систем, а также из-за риска потери персональных данных абонентов оператора.

"Сломали часть внутренних систем оператора. Продолжается работа по запуску дублирующих систем", — говорит инсайдер, который остался неизвестным.

Чуть позже в пресс-релизе компании было утверждено, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

Соге network — что известно

Как отмечают специалисты, core network, или ядро сети — это "сердце сотовых сетей". Именно эта техническая функция отвечает за обработку и маршрутизацию трафика между различными пользователями и сервисами. Поскольку "зависло" абсолютно все — от биллинга, мобильной сети, домашнего интернета до дополнительных сервисов, специалисты по телекоммуникациям пришли к выводу, что проблема заключается именно в ядре сети.

"В текущей ситуации проблема не с базовыми станциями, а, вероятно, с ядром сети другого оператора, поэтому нацроуминг не может корректно работать", — дополнила предположение специалистов пресс-служба оператора lifecell.

О том, что проблемы возникли именно в ядре сети, свидетельствует Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании E&C, консультирующей телеком-рынок, а чиновник регулятора НКЭК на условиях анонимности подтвердил, что у "Киевстара" действительно серьезные проблемы с соге network.

"Киевстар" всегда уделял внимание резервированию и качеству железа, поэтому я склоняюсь к вероятному внешнему вмешательству", — говорит Фроленков.

О том, что наиболее вероятная причина такого масштабного технического сбоя — кибератака на ядро сети или на автоматизированную систему расчетов, подтвердил председатель правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Савчук.

Журналисты Forbes обратились за комментарием к "Киевстару" с просьбой уточнить, какая именно кибератака была осуществлена и какие последствия будет иметь для абонентов, однако компания пока не ответила.

Вместе с тем информацию сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков, который сказал, что связь должна восстановиться в течение четырех–пяти часов. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Киберспециалисты СБУ помогают сотрудникам компании бороться с последствиями. В общем открыто уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. По данным спецслужбы, за кибератакой могут стоять россияне и эту версию уже начали расследовать. Делается все для того, чтобы как можно быстрее восстановить сети.

Какие последствия может иметь отключение "Киевстара"

Сейчас технический сбой одного из крупнейших сотовых операторов страны уже затронул не только абонентов, в том числе такие сервисы, как роуминг и интернет, но и банковский сектор.

"В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар" некоторые POS-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи", — сообщила пресс-служба Приватбанка.

Что касается оттока абонентов, вряд ли это произойдет, добавляют специалисты, в частности Анатолий Фроленков из E&C. Скорее часть клиентов, физических лиц, приобретет карту второго оператора, а затем вернется к "Киевстару", к которому привыкла.

В то же время, как считает Фроленков, корпоративные клиенты могут отнести "Киевстар" из категории основного поставщика телеком-услуг к резервному.

Напомним, что о масштабном техническом сбое компания "Киевстар" сообщила непосредственно в собственном Facebook.

Фокус писал, что проблемы, подобные сбоям в компании "Киевстар", ощутили на себе и клиенты Монобанка.

Кроме того, известный украинский астролог Эрика Роялс в эксклюзивном комментарии Фокусу назвала три причины, которые привели к проблемам со связью.