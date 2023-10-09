Пенсии, как в Европе: эксперт рассказала, как Кабмин уже сейчас может активизировать пенсионное накопление

Правительство снова переносит введение второго уровня пенсионного обеспечения. Новый дедлайн для обязательных накопительных пенсий — 2025-й год. Однако Кабмин уже сейчас, в рамках действующего законодательства, может стимулировать накопительный уровень, чтобы увеличить пенсии будущим пенсионерам.

Несмотря на проведение индексаций, пенсии в Украине далеки от европейских. Увеличить выплаты можно, если кроме солидарной, полноценно будет работать накопительная система. Об этом пишет Фокус в новой статье "Вместо стажа — баллы. Как новый механизм индексации повлияет на размер пенсий в 2024 году".

Украинцы имеют возможность самостоятельно накапливать себе на старость с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако их участниками являются лишь 7% работающего населения . "У нас есть возможность добровольные пенсионные счета себе открывать и туда откладывать. Но мы видим, что это не дает системного эффекта. Потому что очень мало людей заботятся о своей старости", — пояснил Фокусу экономист Андрей Новак.

В правительстве давно говорят о намерении ввести второй уровень пенсионной системы — обязательное пенсионное накопление. "Ее суть — из зарплаты автоматически бухгалтерия откладывает определенный процент, установленный законодательством. Условно 10%, — продолжает Новак. — Это отчисление идет на пенсионный счет, в том банке, который указывает человек. Банк начисляет проценты. Но снять деньги со своего пенсионного счета человек может только после выхода на пенсию".

Украинцы могут увеличить свою пенсию с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако эта опция не очень популярна Фото: Pexels

Обязательное пенсионное накопление позволит до 50% увеличить долю от зарплаты, которую человек будет получать на заслуженном отдыхе. Однако эта реформа из года в год переносится, на этот раз на 2025-й. Впрочем активизировать пенсионное накопление правительство может уже сейчас, в рамках действующего законодательства, говорит Фокусу глава Совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

"Сейчас происходит реформа корпоративного управления государственных предприятий. Обязательной составляющей корпоративного управления является блок социальной ответственности предприятия. В странах Организации экономического сотрудничества и развития есть руководство по корпоративному управлению государственными предприятиями для стран-членов, куда мы очень хотим попасть. В разделе "Роль государства как собственника" одним из первых предложений является введение пенсионных накоплений для работников. И у нас во время реформы корпоративного управления это можно было бы сделать для работников госпредприятий", — прокомментировала эксперт.

Правительство может запустить обязательное пенсионное накопление для работников госпредприятий в рамках реформы корпоративного управления

Вместе с тем, можно было бы ввести пенсионные накопления для отдельных категорий социально важных профессий, чтобы эти люди оставались в Украине. Это врачи, учителя, полицейские, спасатели, военные.

Третий способ — в конце концов реализовать эксперимент по введению пенсионных накоплений для работников предприятий, которые идут на большую приватизацию.

Правительству следовало бы ввести обязательное пенсионное накопление для социально важных профессий. Например, врачей Фото: Pixabay

"С началом полномасштабного вторжения большая приватизация была заблокирована, но летом разблокировали. Срок эксперимента истекает в конце 2023-го. Его надо, во-первых, продлить, а во-вторых, таки реализовать. Это даже не требует средств из государственного бюджета — будут платить инвесторы, которые приватизируют эти предприятия", — отметила Сальникова.

Напомним, в Украине представители определенных профессий имеют право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста. В частности, это артисты, летчики и летчики-испытатели, преподаватели, медики, работники соцобеспечения, спортсмены.

Также Фокус писал, что выплату пенсии могут приостановить, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более, чем 6 месяцев. Чтобы не остаться без выплат, достаточно пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета.