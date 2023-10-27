Будут совещаться до нового года: Еврокомиссия отложила выделение Украине 50 млрд евро (видео)

Украина пока не получит деньги, которые Евросоюз планировал выделить на восстановление после войны и на военную поддержку. Лидеры ЕС продолжат консультации и вернутся к вопросу в конце 2023 года, пояснила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала решение Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро на программу восстановления разрушений в результате вторжения РФ. На саммите лидеров ЕС, который 26 октября начался в Брюсселе, выделение этих средств пока отложили и продолжат консультации. Об этом президент Еврокомиссии рассказала во время брифинга для прессы, который транслировался в X (ранее — Twitter).

По словам Урсулы фон дер Ляйен, состоялся "углубленный обмен мнениями" относительно пересмотра финансовой программы на 2021-2027 гг., согласно которому Украина могла получить средства на восстановление. Однако пока что "Евросовет предлагает до конца года продолжить работу для достижения консенсуса".

Помощь Украине от ЕС: детали

Руководительница Европарламента 20 октября посетила США, где заявила, что ЕС и дальше планирует поддерживать Украину и имеет набор выделить необходимые стране средства.

Между тем 23 октября во время встречи министров иностранных дел стран ЕС было заблокировано предоставление 500 млн евро, которые должны были пойти на военную помощь. Помощь заблокировали представители Венгрии.

Ранее венгерские политики заявляли, что могут поддержать выделение этих средств, если будут сняты санкции с OTP-банка — банковское учреждение наказали за работу на территории России. Санкции с банка сняли, но поддержки не было, потому что появились новые требования — требовали гарантий, что решение не отменят.

За несколько дней до этого премьер-министр Виктор Орбан заявил, что подобное решение противоречит интересам венгров, которые, в свою очередь, также претендуют на деньги Евросоюза.

В то же время венгерский политик продолжает общаться с президентом России Владимиром Путиным, который продолжает вторжение в Украину. В частности, они встретились и поговорили во время визита в Китай, где Си Цзиньпин устроил международный саммит "Один пояс, один путь".

Напоминаем, компания VISA обратилась к банкам в странах, граничащих с РФ. Банкиров будут штрафовать на 1 млн долл., если они будут открывать счета россиянам, сообщили СМИ. Между тем Китай, который несколько дней назад принимал у себя Путина, отказался участвовать в саммите на Мальте, где планировали обсудить вопрос мира в Украине.