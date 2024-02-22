Нашли выход: премьер Польши рассказал, как планируют разблокировать пункты пропуска (видео)

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что в течение нескольких часов КПП внесут в список критической инфраструктуры. По его мнению, это остановит фермеров, которые мешают движению военных грузов.

Польша примет решение об особом статусе пунктов пропуска на польско-украинской границе. После этого протестующие не смогут блокировать передвижение гуманитарных и военных грузов. О том, как польское правительство планирует решить проблемы на границе, рассказал премьер-министр Дональд Туск в обращении, опубликованном на портале TVN24.

Туск заявил, что правительство внесет контрольно-пропускные пункты (КПП) в перечень объектов критической инфраструктуры. Соответствующее решение будет принято в течение "ближайших часов", уверен глава польского правительства.

По мнению политика, таким образом станет невозможным блокировать движение гуманитарных и военных грузов в Украину. Чтобы иметь стопроцентную гарантию, что проблем не будет, в перечень критических объектов внесут также определенные автомобильные и железнодорожные пути.

"Чтобы обеспечить 100% гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы и гуманитарная помощь поступит украинской стороне без каких-либо задержек, мы включим пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей в перечень критической инфраструктуры. Это вопрос ближайших часов".

Также Туск объяснил, состоится ли совместное заседание украинского и польского правительств на границе, как предложил президент Владимир Зеленский. По его словам, заседание состоится, но не сейчас, а 28 марта.

"В Варшаве состоится заседание обоих правительств. Надеюсь, что к тому времени технические переговоры на уровне министров и заместителей министров приведут к тому, что эта встреча будет очень полезной, когда речь идет о пограничных вопросах и нашей взаимной торговле", — пояснил премьер.

Блокировка границе — что происходит на ККП Украина-Польша

Отметим, осенью 2023 года состоялись первые попытки польских фермеров заблокировать границу с Украиной. После непродолжительных переговоров, их удалось убедить отказаться от намерения. В январе 2023 года блокировки возобновились: сначала граждане Польши мешали проезду грузовых фур — в итоге образовалась очередь, в которой стояло более тысячи машин. Постепенно беспорядки разрастались, пока 20 февраля не были заблокированы все КПП на границе. Протестующие не дают двигаться грузовикам, гражданским авто, автобусам, поездам — возникла угроза, что приостановились поставки оружия для Сил обороны.

Польские чиновники объяснили, что сельхозпроизводители Польши своими протестами пытаются привлечь внимание к неконтролируемому потоку "низкокачественного зерна" с территории Украины. Украинский вице-премьер Александр Кубраков объяснил, что на самом деле через границу перевозят только 5% зерновых и грузы должны двигаться транзитом.

Напоминаем, 21 февраля президент Зеленский отреагировал на события на польско-украинской границе: предложил чиновникам встретиться прямо на КПП. Незадолго перед этим протестующие сбили замки с грузовиков и грузовых вагонов и высыпали украинское зерно под открытым небом.