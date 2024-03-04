Жена больного Брюса Уиллиса рассказала правду о его состоянии

Эмма Хеминг возмущена тем, как в СМИ освещают проблемы людей с деменцией и что пишут о ее муже. Она опровергла бытующее мнение и поделилась своим опытом.

45-летняя Эмма Хеминг, жена 68-летнего американского актера Брюса Уиллиса, который болеет лобно-височной деменцией, опровергла слухи о том, что ее муж больше не испытывает радости. На своей странице в Instagram она опубликовала два видео, где рассказывает о ежедневной борьбе за любимого человека, а также о болезни, чтобы повысить осведомленность о ней среди подписчиков.

Эмма не только раскритиковала тех, кто распространяет неправдивую информацию об актере, но и предложила более внимательно взглянуть на качество жизни, которое могут себе позволить люди, страдающие нейрокогнитивными заболеваниями.

"В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется – теперь я могу просто сказать вы, это далеко от истины. Мне нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, перестали пугать людей. Хватит пугать людей, думая, что как только им поставят диагноз какого-то нейрокогнитивного заболевания, то: "Все, все кончено, давайте собирать вещи, здесь больше не на что смотреть, все готово" — нет, все с точностью до наоборот", – заявила женщина.

По ее словам, хоть болезнь Брюса принесла его родным "много горя и печали", в заботе о нем есть любовь, связь, радость и счастье.

Хеминг утверждает, что ее опыт показывает, что "две вещи могут быть правдой и существовать одновременно":

"Мне пришлось приложить все усилия, чтобы прийти к этому. Но как только я поняла все, жизнь действительно обрела смысл, и у меня появилось истинное чувство цели. В этой истории столько красоты и душевности".

Эмма сказала, что она пришла к пониманию того, что "люди, которые не нашли времени, чтобы должным образом изучить любые виды нейрокогнитивных заболеваний", основываясь на "заголовке за заголовком и рекламных роликах дезинформации", которые она видела по этой теме.

В следующем сообщении Хеминг подробно рассказала, что заголовки новостей обескуражили людей, оказывающих помощь людям, живущим с деменцией.

В марте 2022 года Брюсу поставили диагноз "афазия", однако почти год спустя врачи уточнили диагноз. Актер страдает лобно-височной деменцией, которая влияет на его речь и когнитивные способности.

Узнав впервые о болезни, Уиллис оставил актерскую карьеру, распродал большую часть своей недвижимости и стал гораздо реже появляться на улице, проводя время в окружении своей семьи.

Ранее Фокус писал о том, что его состояние продолжает ухудшаться.