Кот Степан уехал из Украины: где теперь пушистый блогер

Несколько недель о местонахождении животного не было известно ничего. Теперь его хозяйка сообщила, что кот снова за пределами Украины.

Харьковский кот-блогер Степан, который на некоторое время снова пропал из соцсетей и недавно уехал из Харькова, нашелся. На странице в Instagram кота Степана появилось фото животного и его "жены" Стефании. Они позируют на большой светлой кухне с белой мебелью, залитой солнцем.

"Дорогие друзья! Мы нашли наш новый дом в Германии. Я чувствую себя хорошо. Спасибо за ваши мысли", – говорится в подписи к фотографии.

В феврале стало известно, что Степана и Стефанию увезли из Харькова. Поклонники животного долго ломали голову, куда делся кот. Были даже предположения, что его украли из ветклиники, куда он попал после очередного обстрела города из-за пережитого стресса. Однако позже появилось опровержение этой информации.

В начале войны, когда начался обстрел Северной Салтовки, Анна, хозяйка кота вместе с ним уехали из города. Некоторое время они жили во Франции, где Степан даже получил престижную блогерскую премию, а также собрал большую помощь для животных, пострадавших от войны в Украине, и украсил обложку журнала в Монако.

Через некоторое время пушистый блогер вернулся в Украину вместе с подругой Стефанией и некоторое время жил во Львове. Возвращение Степана в Харьков стало настоящим радостным событием. Еще больше поклонников кота умилило его "бракосочетание".

Ранее Фокус писал, что у харьковского кота Степана появился конкурент на Прикарпатье.