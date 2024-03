Оскар-2024. Мир в страхе перед третьей мировой: почему сразу 5 фильмов-победителей — о войне

В Лос-Анджелесе в 96-й раз прошло награждение самой престижной кинопремией мира. С одной стороны — все прошло предсказуемо, а с другой — неожиданно, что целых пять фильмов-победителей на этот раз — о войне. Но, учитывая международную обстановку, это тоже закономерно.

Безусловный триумфатор этой церемонии — "Оппенгеймер" — картина о создании атомной бомбы и катастрофически жутких последствиях этого — бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. "Оппенгеймер" стал лучшим фильмом года, а его создателю — Кристофер Нолану — вручили статуэтку за режиссуру. "Оппенгеймер" получил семь статуэток из тринадцати номинаций, в том числе за лучшую главную мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.). Киллиан Мерфи посвятил свою награду "миротворцам всего мира".

Впервые высшая кинематографическая награда досталась и Украине — за пронзительный фильм "20 дней в Мариуполе": ленту режиссера Мстислава Чернова признали лучшей документальной картиной. Фокус еще год назад написал о ней: "Ее хочется сразу забыть, но не забудешь никогда". Это перекликается с речью на церемонии автора ленты: "В отличие от большинства режиссеров я предпочел бы, чтобы этого фильма не было".

Лента "Зона интересов" британца Джонатан Глейзера о второй мировой получила награду в категории "Лучший иностранный фильм". Она рассказывает о семье коменданта "Освенцима", которая благодушно существует на фоне концлагеря. Лента вызывает беспокойство тем, что показывает, как рядовые обыватели могут незаметно для себя стать частью бесчеловечной машины смерти. И никакого рецепта не предлагается, чтобы это все не повторилось.

Главный триумфатор Оскара-2024 "Оппенгеймер" — тоже о войне

Лучшей анимационной полнометражной лентой признан мультфильм "Мальчик и птица" легендарного японского режиссера Хаяо Миядзаки. Лента начинается с того, что в 1943 году, во время Второй мировой, мать 12-летнего мальчика погибает во время воздушного налета на Токио. Фильм рассказывает, как этот ребенок в дальнейшем путешествует по миру, где сосуществуют мертвые и живые.

Победителем в категории "короткометражный анимационный фильм" стала лента тоже антивоенной направленности — это мультфильм Дэйва Маллинза и Брэда Букера под названием "Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко". Картина создана под впечатлением от рождественской песни Джона Леннона и Йоко Оно "Happy Xmas (War Is Over)" (Счастливого Рождества (война окончена). По сюжету двое солдат играют в шахматы по переписке на фоне Первой мировой.

Пять картин-победительниц — о войне! О чем это говорит? О том, что планета в тревоге и страхе, она хочет предупредить худшее развитие событий — тех, что происходят в нашей стране и на Ближнем востоке.

Другие повестки на этом фоне кажутся менее важными. В первую очередь — феминистическая, которая касалась трех картин "Оскара-2024". Это феминистическая комедия "Бедные создания" грека Йоргоса Лантимоса, которая получила четыре статуэтки, но среди них только одна из основных. Награду за "Лучшую главную женскую роль" увезла с собой Эмма Стоун за исполнение роли воскресшей научным методом Бэллы. Стоун действительно в этой картине великолепна: смесь наивности и воли. Французская драма "Анатомия падения" с Сандрой Хюллер, отмеченная "Золотой пальмовой ветвью", получила только "Оскар" за оригинальный сценарий. А наделавшая много шума веселая "Барби" с Марго Робби, которая собрала в прокате рекордные $1,4 млрд, была награждена Академией только за песенку Билли Айлиш "What I was made for?".

Упомянем и аутсайдеров. Тяжеловесные "Убийцы цветочной луны" Скорсезе о расправах над богатыми индейцами и "Маэстро" Брэдли Купера о запутанных отношениях Леонардо Бернастойна со своей женой — вовсе остались на бобах.

Возможно, феминизм, гламур и гей-тематика на фоне призрака возможной третьей мировой не кажутся значительными проблемами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.