"Дело бронежилетов". Генштаб закажет независимую от ГБР экспертизу нескольких партий

Генштаб ВСУ и Минобороны закажут независимую от Госбюро расследований экспертизу бронежилетов.

Об этом рассказал начгенштаба Руслан Хомчак, передает Укринформ.

По словам Хомчака, "Генштаб никоим образом не вовлечен в это расследование", но было принято решение заказать независимую экспертизу бракованной партии, а также нескольких предыдущих и последующих партий бронежилетов.

"Мне нужно понимать, что есть в наличии у военнослужащих, которые сейчас на войне, чем и как они защищены", – заявил он.

Также начгенштаба заверил, что все 20 тыс. бракованных бронежилетов изъяты из пользования: "Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках нет, никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали".

Прокомментировал Хомчак и арест начальника главуправления Минобороны Дмитрия Марченко.

"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. У нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру", – говорит Хомчак.

"Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал – для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные Силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью?", – добавил он.

Кроме ареста Марченко, суд по делу бракованных бронежилетов избрал меры пресечения еще троим подозреваемым.

Первый замначальника Главуправления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн.

Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

26 июня следователи ГБР провели обыски у сотрудников Минобороны, а также у экс-советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова. По словам главы ведомства Романа Трубы, обыски связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

В Минобороны заявили, во время обысков были изъяли оригиналы документов и все электронные носители в управлении материального обеспечения ВСУ, из-за чего были парализованы закупки для армии.