Джонсон: Сейчас много сведений, что боинг МАУ сбила иранская ракета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также допустил, что боинг МАУ возле Тегерана могла сбить иранская ракета. Об этом сообщает ВВС.

"В настоящее время существует масса сведений о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Это вполне могло быть непреднамеренно", - заявил он.

Он добавил, что правительство Великобритании тесно сотрудничает с Канадой и другими международными партнерами, пострадавшими в результате аварии, и что "теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование".

Также он призвал стороны к снижению напряженности в регионе и сообщил, что в результате катастрофы погибли четыре британских гражданина, а не три, как сообщалось ранее.

Напомним, ряд американских СМИ со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Пентагона сообщил, что самолет был случай сбит иранской зенитной ракетной системой. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не верит, что причиной крушения самолета стали технические неполадки. Он отметил, что самолет летел в опасной зоне и "кто-то мог ошибиться с другой стороны".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал более жесткое заявление. Он заявил, что "у нас есть разведывательная информация из многих источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку, которая указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Трюдо отметил, что поражение самолета могло произойти непреднамеренно.

The New York Times опубликовало видео возможного попадания ракеты в украинский боинг. Bellingcat также сообщает, что видео было записано в районе падения самолета.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде в свою очередь отвергает эту версию. Он заявил, что если бы ракета попала в самолет, он бы рухнул в свободном падении, а пилоты не пытались его вернуть в аэропорт.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В Украине создан оперативный штаб в связи с катастрофой. В Иран уже прибыла поисково-спасательная группа в составе 45 человек.