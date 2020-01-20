Гончарук анонсировал перестановки в Кабмине

Глава правительства Алексей Гончарук анонсировал кадровые перемещения в Кабмине. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Так новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент – это министр развития громад. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут", – рассказал Гончарук.

Премьер добавил, что намерен также ввести в состав Кабмина должность вице-премьера по развитию громад. По его словам, эта должность необходима для координации при создании громад по всей стране, так как децентрализации имеет для правительства приоритетное значение.

Гончарук также заявил, что в государственных органах Украины все ещё продолжают работать негодяи и подонки.

"Конечно, большая система. Конечно, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки", – сказал он.

16 января министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.

В ходе личной встречи 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести аудит министров и провести кадровые изменения в случае выявления "слабых мест".

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.

Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.