Гончарук анонсировал перестановки в Кабмине
Глава правительства Алексей Гончарук анонсировал кадровые перемещения в Кабмине. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
"Так новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент – это министр развития громад. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут", – рассказал Гончарук.
Премьер добавил, что намерен также ввести в состав Кабмина должность вице-премьера по развитию громад. По его словам, эта должность необходима для координации при создании громад по всей стране, так как децентрализации имеет для правительства приоритетное значение.
Гончарук также заявил, что в государственных органах Украины все ещё продолжают работать негодяи и подонки.
"Конечно, большая система. Конечно, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки", – сказал он.
16 января министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак подала в отставку.
В ходе личной встречи 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести аудит министров и провести кадровые изменения в случае выявления "слабых мест".
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".
- На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.
- Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.
- Руководство "Слуги народа" заявляло, что пока не видят оснований для отставки Гончарука и считают, что он должен следить за безопасностью своих разговоров. Сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил, что депутаты поддержат любое решение президента, но отметил, что "на переправе коней не меняют".
- Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- Офис президента опубликовал видео встречи президента с премьером. Зеленский заявил, что дает правительству шанс, если оно решит вопросы, которое интересует общество.