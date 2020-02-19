На сайт Кабмина вернули презентацию "100 достижений правительства"

Презентация "Топ 100 достижений" снова стала доступной на сайте Кабмина, посвященному отчету правительства о проделанной работе.

Сам сайт был представлен 17 февраля. Отдельный раздел на нем был посвящен достижениям Кабмина. Однако сегодня утром он выдавал ошибку.

Презентацию отчета в виде слайдов Кабмин заказал пиар-агентству Magonova & Partners, которое принадлежит Анастасии Магоновой, жене главы газового дивизиона Нафтогаза Андрея Фаворова.

Услуги агентства стоили 84 тыс. грн. В частности, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) – 24 тыс. гривен, подготовка тезисов - 18 тыс. гривен, редактирование текстов – 6 тыс. гривен.

Напомним, с отчетом о проделанной работе премьер Алексей Гончарук выступит в Верховной Раде 21 февраля.

Как ранее сообщал Фокус: