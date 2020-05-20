"Будут расследовать". Зеленский прокомментировал скандал с "пленками Деркача"

В среду, 20 мая, в парковой зоне Мариинского дворца президент Владимир Зеленский прокомментировал "пленки Деркача" с Джо Байденом и Петром Порошенко. Об этом сообщил президент на пресс-конференции.

"Реагировать должны правоохранительные органы. Я знаю, что еще вчера генпрокурор открыл уголовное производство. Будут расследовать. Я знаю что это может быть квалифицировано как госизмена. Это вопрос к правоохранителям", – сказал Зеленский.

Также он ответил на вопрос, считает ли он себя приговором для Порошенко.

"Я в этом уверен, и уверен, что все еще впереди, вы же видели вчерашний скандал. Я думаю, что они так руководили, что их ждет много приключений и приговоров. Не хочу об этом говорить, поскольку это должны быть приговоры судов", – подытожил президент.

Напомним, внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.

Деркач также ранее выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, а также о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.

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