"Пошлая и мерзкая травля": уволенный Сивохо поддержал уволенного Фокина

Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо поддержал недавно уволенного с должности главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина. Соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Украина 24".

По мнению Сивохо, из-за увольнения Фокина "ничего неожиданного не произошло".

"Опять травля, пошлая и мерзкая. Как пошлые и мерзкие те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали. В очередной раз все проявили себя каждый на своем месте. Все очевиднее становится, что непонятно, куда двигаться дальше", – заявил Сивохо.

Он добавил, что из-за отсутствия "плана Б" "мы идем своим путем".

"А Витольду Павловичу, конечно, большой респект за позицию. И хочу поблагодарить тех, кто вернул Фокина в активную политику. Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок", – сказал он.

Отметим, 30 сентября Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности заместителя главы ТКГ. До этого Фокин заявлял, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.

Кроме того, ранее Фокин заявлял, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

До этого он сказал, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

Напомним, 30 марта сам Сивохо был уволен с должности советника в СНБО. О причинах увольнения не сообщалось, но перед этим националисты резко негативно восприняли предложенную Сивохо "Национальную платформу примирения и единства" на Донбассе.