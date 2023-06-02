Штурм ЗАЭС. Как освободить Энергодар и не спровоцировать крупнейшую ядерную катастрофу в Европе

Несмотря на заявления с высоких трибун о необходимости соблюдения правил ядерной безопасности, Россия регулярно нарушает их, терроризируя Украину и мир возможной новой ядерной катастрофой. Фокус разбирался, какая ситуация сейчас на территории Запорожской атомной электростанции и вокруг нее, насколько эффективны усилия экспертов МАГАТЭ и как можно освободить из-под оккупации крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

"Никаких атак с или против Запорожской АЭС" не может быть. Во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 31 мая заявил председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он отметил, что, по его мнению, Россия и Украина "придерживаются" пяти принципов по предотвращению ядерной аварии.

Россия ведет не только войну на поле боя, но и гибридную, в которой пытается использовать атомную энергетику. В начале вторжения в феврале 2022 года российская армия захватила территорию Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в Киевской области, а в первые дни марта военные РФ взяли под контроль и Запорожскую в Энергодаре. На обеих разместили своих армейцев и технику, а персонал станции и защитников фактически взяли в заложники.

В конце марта 2022 года российские силы покинули Киевскую область, а с ней и ЧАЭС. Запорожская же станция до сих пор остается в руках россиян. Вокруг нее происходят частые военные действия, из-за чего возникло беспокойство относительно возможной ядерной катастрофы.

Под контролем России: на станции — военная база

Сегодня, как говорят эксперты, ситуация на атомной станции в Энергодаре остается стабильно напряженной. За более чем год оккупации остановились все шесть энергоблоков. Из мощнейшего производителя электроэнергии (а ЗАЭС производила примерно 20% всей электроэнергии Украины) превратилась в крупного потребителя. В настоящее время ЗАЭС подключена к энергосистеме Украины для ее поддержки — обеспечения системы и отвода тепловой энергии от ядерного топлива, которым загружены все шесть энергоблоков ЗАЭС.

Все это время РФ пытается подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Для этого на ней работают несколько сотен представителей "Росатома". И даже звучали заявления о планах пустить мощности в оккупированный Крым. 5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Запорожская АЭС якобы переходила в собственность РФ. Однако все попытки выполнить задуманное остаются неуспешными. Ибо, во-первых, это долгий процесс. Во-вторых, слишком затратный.

"Эти планы России — бесперспективны, — говорит Фокусу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. — Она этого не сделала и не сделает, потому что это была бы незаконная кража электроэнергии с украинской электростанции, которая им не принадлежит. Украина принимает соответствующие меры для того, чтобы этого не произошло".

Другое дело, что Россия использует станцию для ведения боевых действий. Ее армейцы ведут частые обстрелы — они оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, прикрываясь атомкой, понимая, что никто не будет отвечать. Да и вообще продолжают превращать Энергодар в военно-логистическую базу.

"Россияне используют Запорожскую АЭС как военную базу: там расположена техника агрессора, личный состав и склады с боеприпасами. Десятки единиц тяжелой техники, бронетранспортеров, минометов. Они минируют определенные объекты на станции, похитили много оборудования. Персонал практически работает в условиях концентрационного лагеря, он не имеет никаких прав, людям психологически и физически очень тяжело. Это влияет на уровень безопасности", — добавляет Омельченко.

Почему МАГАТЭ имеет ограниченные возможности

Сейчас мониторингом ситуации на Запорожской атомной электростанции занимаются эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Их присутствие согласовал Кабинет министров Украины и разрешила Россия. Несколько месяцев назад структура даже увеличила свое присутствие на ЗАЭС.

Эксперты говорят, присутствие представителей организации важно, но существенно не влияет на действия РФ. Да, они сыграли важную роль в том, что все шесть блоков атомной станции были переведены в наиболее безопасное состояние остановки, но на том и все.

"МАГАТЭ — это общественная организация с участием многих стран. В ее деятельности, в частности, участвует Китай и Россия", — говорит Фокусу бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

Эксперты отмечают, что одна из причин, почему МАГАТЭ демонстрирует меньшее влияние, чем ожидается, это то, что значительная часть персонала агентства — российские специалисты. Еще часть — лица, которые в разное время учились на территории современной России, оканчивали российские или советские профильные ВУЗы, поэтому могут иметь связи и контакты в РФ, активно или пассивно поддерживать ее позицию.

Представителям миссии МАГАТЭ остается только наблюдать за нарушениями ядерной безопасности российскими войсками Фото: Twitter

"Сейчас МАГАТЭ выполнило свою функцию в полном объеме, — продолжает Плачков. — Оно должно присутствовать на объекте, мониторить ситуацию и давать информацию обществу о том, что там происходит. После первой миссии его эксперты сказали, что на ЗАЭС нарушены компоненты, обеспечивающие радиационную безопасность. И такое заявление стало поводом для правительств как европейских стран, так и США для давления и введения санкций в отношении России и конкретно "Росатома".

При этом Иван Плачков заявляет, что санкции вводятся, но довольно медленно. И прежде всего из-за связей почти всех ядерных государств с Россией и Казахстаном, продающими очень большое количество концентрата урана для топлива. "Как минимум 25% от мировых объемов, — отмечает он. — На базе докладов МАГАТЭ известно, что применены санкции к руководящему составу "Росатома", к российскому персоналу, приехавшему на ЗАЭС, к некоторым компаниям "Росатома".

Владимир Омельченко высказывается более резко, констатируя: МАГАТЭ пока бессильно.

"Совет управляющих МАГАТЭ уже дважды принимал резолюцию о том, что Россия должна оставить станцию без всяких условий и передать ее под контроль украинской официальной власти, — вспоминает он, — но Россия проигнорировала эти резолюции. Попытки секретариата МАГАТЭ во главе с генеральным секретарем Гросси не привели ни к какому результату".

Смертельная опасность и стремление к политическим результатам

Сейчас атомная электростанция в Запорожье важна для россиян как средство и метод шантажа Украины и ее союзников.

"Россия стремится посадить Украину за стол переговоров. Это главная причина почему Россия не идет на уступки по этому вопросу. И не будет идти, не надо иметь никаких иллюзий. Россия думает, что за счет ядерного шантажа может добиться политических результатов", — говорит Александр Омельченко.

Он убежден, что сейчас на Россию в вопросе ЗАЭС никто из мировых лидеров повлиять не может, ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые ранее говорили с Путиным о ситуации на станции.

"Единственный путь к безопасности — освобождение ЗАЭС украинскими войсками. Освобождение территории вокруг станции, Энергодара и затем постепенное вытеснение, безусловно без штурмов и непосредственно военных действий вблизи станции. Возможно, за счет проведения антитеррористической операции. Это единственный путь, как убрать оттуда Россию. Она демонстрирует, что она — государство-террорист и не собирается отказываться от этого статуса", — говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Российские военные систематически обстреливают линии электропередач, ведущие к ЗАЭС

Плачков вспоминает инцидент, когда оккупанты не дали возможность провести ротации инспекторов. "Ситуация там очень сложная по взаимоотношениям инспекторов МАГАТЭ, окупантов и российского руководства ЗАЭС", — отмечает он.

Выступление в ООН Гросси — это фактически представление нового плана безопасности для ЗАЭС. Он о запретах: размещение тяжелой военной техники и военного персонала на ЗАЭС, стрелять из ЗАЭС и в ее сторону, включая запрет нападать на персонал на территории АЭС, защиту всех систем безопасности и безопасности на АЭС, внешние линии электропередач и мониторинг соблюдения вышеуказанных принципов.

"Я так понимаю, что господин Гросси отказался от предыдущего плана безопасности, который предусматривал зону безопасности вокруг станции", — комментирует Александр Омельченко. — Сейчас это тот же план, но в несколько суженном формате. Но я опять считаю, что это бесперспективно. У России есть две основные задачи: ядерный шантаж и легализация за счет ядерного шантажа российской компании "Росатом" через свои дочерние структуры, которые и стремятся влиять на ЗАЭС. Формально последние зарегистрированы в Москве — управляющая компания, которая функционирует. А фактически все осуществляет компания "Росатом". Сейчас я не вижу никаких перспектив в международном плане в отношении безопасности. Если только не будет усилено давление на "Росатом". Она понимает только жесткие вещи, иначе она будет играть в голубя мира и обвинять во всем Украину".

Варианты усиления давления на РФ

Поэтому, очевидно, что давления МАГАТЭ недостаточно, должно быть усилено влияние на Россию и конкретно "Росатом" со стороны ЕС и США: заморожены контракты, которые он имеет на строительство новых объектов, на перспективные поставки ядерного топлива, которое производит Российская Федерация.

"Это нужно было сделать сразу после захвата Россией ЗАЭС, 4-го марта 2022 года, — говорит Владимир Омельченко. — Компанию "Росатом" необходимо было объявить компанией-террористом, потому что она принимала непосредственное участие. Необходимо было заблокировать все международные счета, заморозить строительство за рубежом всех их объектов, объявить в розыск все руководство, выдвинуть им обвинения, чтобы это дело расследовали в Международном уголовном суде. Но этого не произошло, потому что многие в мире зависят от ядерных программ России. И прежде всего это касается обогащения ядерного топлива. Поэтому, к сожалению, коммерция и политические интересы многих стран победили необходимые действия, которые надо было предпринять. Получается, что ядерный шантаж не так сильно напугал мир, как страх остаться без коммерческой выгоды от поставок обогащенного урана".

Он объясняет: у "Росатома" есть огромные контракты на строительство атомной станции, в частности, в Турции и других странах, он поставляет оборудование и сопровождает эксплуатацию атомных станций в Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии (проект по строительству АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии приостановлен). Это процесс, и внезапно остановить его невозможно.

В то же время эксперты отмечают, что США, европейские страны, которые имеют в эксплуатации атомные станции, в частности Германия (в апреле 2023 года правительство остановило работу трех последних АЭС), Франция, Великобритания, Турция решили поэтапно отказываться от ядерного топлива России. Но предупреждают, что одновременно это сделать невозможно, как и невозможно было сразу отказаться от всего российского газа и нефти.

Деоккупация станции без радиационных рисков

Сейчас все чаще говорят о том, каким образом можно будет обезопасить атомную станцию в Энергодаре в случае проведения украинского наступления и освобождения оккупированных территорий Запорожской области.

"Первый шаг — это освобождение прилегающих регионов Запорожской области. Затем — окружение станции и принуждение российских захватчиков сдаться или уйти. Нет смысла в операции до освобождения значительной части оккупированной Запорожской области, для того, чтобы было возможно окружить всех этих террористов и создать им безвыходную ситуацию, чтобы они там сдались. Безусловно, никто с украинской стороны не будет обстреливать станцию тяжелым вооружением", — убежден директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В то же время военные эксперты и разведчики говорят, что РФ уже сейчас готова прибегать к провокациям.

В частности, речь идет о возможном подрыве на территории станции. Но специалисты надеются, что даже россияне на это не решатся. Ведь это будет авария, хуже Фукусимы и Чернобыля.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко искренне удивляется такому вопросу. Он говорит, что ответ очевиден — нет. Он говорит, что россияне не решатся нанести вред своим силам, которые находятся на левобережье. А речь о по меньшей мере 150 тыс. российских военных.

"В случае активизации некоторых действий на юге, основная часть всей этой 150 тысячной массы хлынет в панике именно в Крым, тем самым насыщая его ресурсом. Если взорвать станцию, можно потерять 150 тысяч солдат и офицеров. При этом будет совершен ядерный террористический акт, примеров которому в истории никогда не было. Такой теракт вполне может активизировать 5-ю статью коллективной безопасности НАТО", — говорит он в своей заметке в социальных сетях.

В Кремле продолжают насыщать Энергодар войсками и техникой в ожидании украинского контрнаступления Фото: Baltnews

При этом в Главном управлении разведки МО Украины все-таки предполагают, что российские оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности на ЗАЭС, чтобы обвинить в них Украину. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что для провокации россияне уже разместили на территории ЗАЭС соответствующие средства поражения, для того, чтобы в случае широкомасштабного наступления украинской армии, взорвав одну из емкостей с отработанным ядерным топливом, нанести ущерб системе обороны и охраны этих емкостей, чтобы вмешалось МАГАТЭ и попыталось остановить боевые действия, наше наступление.

Между тем вопросом ядерной опасности занимаются не только специалисты, но и местные жители. Игорь, житель Энергодара, который выехал еще до начала полномасштабного наступления, но имеет знакомых на территории оккупированного города, убежден, что россияне будут до последнего пытаться использовать ядерный объект. "И, вероятно, они могут прибегнуть к контролируемой утечке радиации, чтобы обвинить Украину и таким образом остановить контрнаступление", — предполагает он. Игорь обращает внимание, что поведение оккупантов свидетельствует о том, что России все равно, будет ли зона заражения, можно ли там будет жить. "Потому что это не их земля. Они действуют только так как им выгодно. Люди, у которых забрали дом и землю, которые туда возвращаются, как россияне говорят, не ведут себя как варвары, а как хозяева. Но это не про них", — добавляет он.