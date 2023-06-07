Российский агент: почему венгерский премьер Орбан поддерживает линию Путина и мешает Украине

Политическое руководство соседней Венгрии систематически устраивает провокации в отношении Украины, призывая к миру с Россией и блокируя санкции в отношении нее. Также параллельно признается в приверженности к российской власти, выполняя контракты с российскими государственными предприятиями, покупая дешевый газ и нефть. Фокус узнавал, в чем причина такого поведения Виктора Орбана и имеет ли Кремль на него компромат.

На днях на YouTube-канале венгерского правительства появилось видео "Пришло время для мира". "Десятки тысяч детей остались сиротами, многие сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек вынуждены покинуть родину. Хватит войны!" — Говорится в описании к нему. В ролике звучит призыв к переговорам, иллюстрируя слова снимком стола, на котором стоят флаги США, РФ и Украины, и демонстрируя карту Украины без оккупированного Крыма.

"Когда случаются подобные ситуации, венгерское правительство привыкло оставлять их без объяснений. Сейчас мы видим, что видео на сайте изменили — Крым на карте появился, но без комментариев, — говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак, — В венгерской экспертной среде существует мнение, что произошла ошибка. Но я так не думаю, потому что видео не выпускали в прямой эфир, его готовили заранее и трудно было бы не заметить такой ошибки, если даже кто-то пользуется российскими источниками".

Аналитик объясняет, что в Венгрии, на самом деле, могут предполагать: часть Украины — спорные территории.

"Венгерское правительство говорит о войне в Украине то, что говорит. Многие люди в стране начинают думать о ней прагматическими категориями: идет война, идет борьба за территории, — продолжает он. — Поэтому нет проблем показать какие-то из них как спорные, или как часть другого государства. Я не оправдываю венгров, а пытаюсь объяснить, почему это могло восприниматься как норма теми, кто готовил ролик. То есть такая ситуация может быть следствием неправильно разработанного нарратива венгерским правительством".

"Настало время мира": в таком виде правительство Венгрии представляет мир в Украине Фото: Правительство Венгрии

А говорит венгерский премьер-министр Виктор Орбан, на самом деле, много. Накануне инцидента с картой тот пытался запугать Украину тяжелыми потерями во время контрнаступления и призвал начать переговоры с Москвой. Также Орбан пожаловался, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который "выступает за мир" и это сейчас непопулярно.

"Заявления о мире присущие Орбану, — объясняет Михаил Драпак, — После победы на выборах в прошлом году Орбан сказал, что мир должен быть превыше всего, надо сажать стороны за стол переговоров, не конкретизируя, какие условия надо соблюдать накануне. И это его заявление, что украинское контрнаступление принесет еще больше жертв — это часть большого нарратива".

А он о том, что надо пойти на уступки Москве. И Венгрия, мол, готова стать посредником в переговорах. Об этом говорит министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто: несколько недель назад в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз — Центральная Азия" тот заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева. Такое предложение, по его словам, он предоставил главе МИД РФ Сергею Лаврову и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку еще сразу после вторжения. "Предложение до сих пор действует", — добавил Сийярто.

Ранее появлялась информация, что Орбан поговорил с Путиным по телефону и готов выступить посредником между сторонами.

"Он уже в очереди таких "миротворцев", — продолжает Драпак. — Венгерские чиновники высокого уровня очень любят бросать какие-то заявления, которые можно по-разному понимать, это их стиль ведения коммуникации. Орбан сам когда-то говорил, мол, не смотрите, что я говорю, а что я делаю. Он довольно часто не следит за своими словами или намеренно говорит, чтобы проверить реакцию аудитории. Сейчас я не вижу какого-то миротворческого плана. Несмотря на громкие заявления, Орбана Венгрия интегрирована в западную политическую систему и систему безопасности. На подобные действия, как быть площадкой для переговоров, Венгрия самостоятельно пойти не может".

Специфические кризисные коммуникации Венгрии

Но такие заявления — это подыгрывание российской власти, с которой Орбан несмотря ни на что продолжает поддерживать тесные контакты.

"Венгерская сторона может по-разному объяснять, почему она поддерживает контакты с РФ, но они точно регулярные, россияне ознакомляют их со своей перспективой", — констатирует эксперт.

Венгерская внешняя политика всех лет за время Орбана у власти ориентирована на выгоды, интересы, а не на ценности и правила, говорят аналитики. По их мнению, венгры относятся к войне в Украине, как к соревнованию больших сил. Значительное количество венгров, в частности, электорат Орбана, сопереживает Украине из-за агрессии России, но признают, что бессильны, потому что "так устроен мир — надо мириться, предлагать миротворческие инициативы".

При этом аналитики сомневаются, что Орбан может действовать исключительно по указанию или совету России.

"Я не думаю, что Орбан получит прямые указания из Кремля. Но он, действительно, очень зависит от РФ. Россия покрывает и личные потребности Орбана. Из-за этого он оказался в изоляции, — говорит в комментарии Фокусу президент Центра европейских и трансатлантических студий Алексей Коломиец. — А такой опытный политик как Орбан, находясь уже длительное время в определенной изоляции, может делать определенные шаги спонтанно, делать громкие заявления для привлечения внимания. Но политический вес Венгрии минимален. На нее подавляющее большинство стран не обращает внимание".

Орбану нравится провоцировать. На футбольном матче он появился с шарфом "Великой Венгрии" с частями стран Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии Фото: Скриншот

Примером таких громких заявлений венгров является анонсированный несколько раз визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину. С начала полномасштабного вторжения он ни разу не был в Украине в то время как большинство мировых лидеров посещали Киев. По сообщениям Сийярто, визит готовился — Орбана пригласил лично Зеленский во время встречи с ним в феврале 2023 года в Брюсселе. Однако отметил, что такой визит состоится "после выполнения всех предпосылок".

"Орбан делает только те шаги, которые ему или его режиму политически выгодны, — объясняет Драпак. — Это не вопрос, что он будет выглядеть неуместно. Например, в прошлом году он ездил в Германию, где его унизили. Канцлер Олаф Шольц продемонстрировал, что принял венгерского премьера только для того, чтобы покритиковать. Орбан должен был выдержать это, потому что его страна зависит от немецких инвестиций. Что касается Украины, когда будет чувствовать возможность получения политического капитала от визита, он это сделает. Но еще не время".

Украина-Венгрия: в чем сложности отношений

Украина и Венгрия находятся в состоянии противостояния как минимум с 2017 года, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, отметив в нем об обязательности получения образования на государственном языке. Его в Будапеште расценили как наступление на права венгерского нацменьшинства на Закарпатье и призвали изменить, начав блокировать все украинские европейские и евроатлантические стремления.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского в Венгрии были надежды на то, что новый глава государства будет более сговорчивым. Однако этого не произошло. И даже наоборот — Украина несколько раз запрещала въезд венгерским политикам по разным причинам, а Венгрия все чаще повторяла риторику Москвы, договариваясь о поставках газа в обход Украины.

Однако Украина все-таки пыталась приложить максимум усилий, чтобы наладить отношения с Венгрией. Уже после вторжения министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил: "До 24 февраля у нас были очень тесные отношения и я действительно пытался перезагрузить украинско-венгерские отношения и глава МИД Венгрии Петер Сиярто действительно тоже демонстрировал готовность и в каких-то вещах мы двигались вперед".

Венгрия продолжает получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба", проходящему по территории Украины Фото: ТАСС

В первые дни полномасштабного вторжения премьер Виктор Орбан хотя и осудил нападение России на Украину, но сразу сообщил, что Венгрия не будет оказывать никакой военной помощи Украине и не будет поддерживать энергетические санкции против России. "Венгрия не должна быть втянута в этот военный конфликт, потому что для нас приоритетом номер один является безопасность венгерского народа. Поэтому ни об отправке военнослужащих, ни об отправке военной техники в Украину не может быть и речи. Мы также не можем принимать предложения от левых, которые поставили бы под угрозу поставки энергии и газа в Венгрии, а также это поставило бы под угрозу сокращение счетов семей за коммунальные услуги", — пояснил он. Правительство Венгрии также не позволило передачу воздушными или сухопутными путями с венгерской территории в Украину военного оборудования и летальных вооружений, а только транзит из одной страны НАТО в другую. В качестве исключения — Будапешт пообещал оказывать гуманитарную помощь Украине и открыл границы для беженцев.

Но в дальнейшем Венгрия вернулась к ретрансляции российских замечаний и сомнений. Например, Орбан на закрытых мероприятиях в начале апреля 2022 года выражал сомнения относительно убийства россиянами сотен гражданских во время оккупации Бучи под Киевом. Сначала президент Владимир Зеленский отметил, что "один из лидеров ЕС требовал доказательств, что убийства в Буче не были инсценировкой", позже вице-премьер Польши Ярослав Качиньский уточнил: "Если премьер-министр Орбан говорит, что не совсем понимает, что произошло в Буче, я бы посоветовал ему обратиться к окулисту". В конце концов только 9 апреля пресс-секретарь Орбана заявил, что венгерский премьер поддерживает расследование событий в Буче и осуждает убийства гражданских.

Во время прошлогодних выборов в Венгрии Орбан использовал тему Украины. Он активно заявлял, что его оппоненты хотят привлечь Венгрию к войне, а сам Орбан обещал, что Венгрия не станет участником этой войны.

Очередная волна недовольства в Будапеште возникла после заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину. "Она была предупреждена Путиным заранее о том, что будут нападения на нашу страну… Она почему-то считала, что сможет забрать свою часть территории. Этого не будет никогда", — сказал он. Государственный секретарь Венгрии по вопросам международных коммуникаций и отношений Золтан Ковач назвал это ложью.

Впоследствии Сиярто, ссылаясь на публикацию The Washington Post, заявил, что Зеленский хотел взорвать трубопровод "Дружба", что угрожает национальным интересам Венгрии.

И в дальнейшем венгерские представители власти намекали и прямо говорили, что объемы военной помощи Украине надо уменьшить, потому что она не способствует остановке конфликта, а антироссийские санкции снять, потому что они не в интересах ЕС.

Опасная зависимость от России и ответственность ЕС

И подобные заявления можно легко объяснить. Орбан пытается сохранить сотрудничество с РФ, ведь Венгрия финансово зависит от России. В первую очередь от дешевой для нее нефти и газа, о которых Орбан имеет договоренности с Путиным. Кроме того, о сотрудничестве в области атомной энергии. К примеру, она имеет построенную Россией атомную станцию — "Пакш". Она производит половину всей электроэнергии в Венгрии, а атомное топливо получает из России. Ее планируют расширить вместе с "Росатомом". Об этом сказал министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с Генеральным директором корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Будапеште.

"Российские нарративы являются следствием и специфической внешней политики Венгрии, и постоянных контактов с РФ. Венгры видят в россиянах нормальных цивилизованных партнеров. И это проблема. Венгрия загнала себя в такую ситуацию, где она должна поддерживать эти контакты с Москвой, ничего не делает для того, чтобы уменьшить зависимость от России в энергетическом плане", — объясняет эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Михаил Драпак.

Правда, Европейский Союз, частью которого является Венгрия, не слишком требует, чтобы Будапешт поддерживал общую политику отстранения от РФ. Потому что и сам движется в этом направлении достаточно медленно.

Конечно, Венгрия, как и ЕС, могла бы избавиться от зависимости. Например, в случае покупки российской нефти, покупать ее через балканские страны или получать из их портов. В случае газа — подумать, что делать с 10-летним контрактом с "Газпромом".

Построенная "Росатомом" АЭС Пакш производит половину всей электроэнергии Венгрии

Конечно, заявления Венгрии для Украины достаточно болезненны. На все надо реагировать своевременно и в публичной плоскости.

"Пока не дошло до каких-то действий, то они не представляют какой-то опасности, — убеждает Драпак. — Главное, чтобы эти идеи о мире и замораживании конфликта, безусловного прекращения огня не нашли сторонников в Европейском Союзе. Венгерское правительство также делает подобные заявления, учитывая политический ландшафт — через год должны состояться выборы в Европейский парламент. Поэтому, возможно, Орбан активно формирует альянс с различными популистами внутри Европы, таким образом хочет нащупать какой-то электорат, или защитить себя накануне этих выборов".

Сейчас эксперты единодушны в том, что важно отделять публичные популистские заявления Орбана от политических шагов. Внешняя политика Венгрии прагматична, поэтому и политика Украины в отношении Венгрии должна быть такой. Украина может и должна сотрудничать в тех областях, где ей выгодно, и не идти на их провокации. И, конечно, стоит усиленно контролировать Закарпатье, где время от времени возникают споры на венгерскую тему. Некоторые заявления венгерских чиновников могут нести опасность для граждан Украины из-за радикализации отдельных групп, которые нельзя допускать, особенно во времена войны.

Несмотря на все предохранители относительно Венгрии как страны ЕС и НАТО, эта страна — своеобразный Троянский конь для Украины, учитывая систематические заявления Будапешта, мол, Украина становится "все более враждебной к Венгрии".