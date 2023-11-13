"Ситуация страшная": эксперт объяснил, почему РФ подняла вопрос мирных переговоров (видео)

По мнению аналитика Ивана Киричевского, в Кремле рассматривают мирные переговоры не как поражение, а как "акт насилия" против другой стороны. При этом мир используют как паузу для следующей атаки.

В России активизировали призывы к мирным переговорам с Украиной, свидетельствуют сообщения в росСМИ. Однако их не стоит рассматривать как признание поражения, поскольку для Кремля переговоры говорят об их победе и принуждении другой стороны к действиям, нужным россиянам. О ситуации относительно заявлений РФ о мире говорится в комментарии эксперта Defence Express Ивана Киричевского порталу "24 канал".

Киричевский пояснил, что ознакомился с заявлениями, которые публикуются в росСМИ о возможности мирных переговоров. По его словам, из публикаций не следует, что россияне признают поражение в войне с Украиной: "Ситуация на самом деле страшная", — оценил эксперт утверждения росСМИ.

В РФ рассматривают мирные переговоры как свидетельство победы, отметил собеседник журналистов. "Они рассматривают акт мирных переговоров как акт насилия", — подчеркнул он. При этом признал, что эти "акты насилия" Кремль может использовать для "паузы для восстановления сил".

Чтобы обосновать свою позицию, Киричевский вспомнил о событиях Второй мировой войны. Тогда Россия принудила Финляндию к мирным переговорам, условия которых для этой страны были "сокрушительными".

Мирные переговоры с РФ — детали

Осенью 2023 года СМИ опубликовали несколько заявлений российского руководства о мирных переговорах. В частности, об их возможности заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой Китая Си Цзиньпином в сентябре. По итогам встречи российский политик пригласил президента США Джо Байдена в Москву "на блины", утверждая, что Россия уже победила.

После заявления Путина появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу — он приглашал США к переговорам по Украине. Переговоры, по словам россиянина, должны состояться на"реалистичных принципах". Есть определенные преграды на пути к ним — это намерение Запада нанести стратегическое поражение России, заявил политик.

Между тем украинский дипломат Валерий Чалый утверждает, что заключение мирного соглашения со страной-агрессором — это "негативный сценарий". По мнению экс-посла Украины в США, в таком случае "можно забыть" о репарациях и наказании российских преступников.

Между тем западные политики действительно начали искать почву для заключения мирного соглашения, заявили на канале NBS News. Указывали, что говорят о территориальных уступках, на которые может пойти Украина. При этом упоминается о "тупике", в который якобы зашла российско-украинская война.

Отметим, первые мирные переговоры с РФ состоялись весной 2022 года и завершились ничем. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорилось о невозможности переговоров, пока у власти в Кремле находится Владимир Путин.

Весной 2023 года Зеленский предложил "Формулу мира" Украины, которая состояла из десяти пунктов, среди них — выплата Россией репараций и наказание преступников."Формула мира" обсуждалась на трех мирных саммитах, последний из которых состоялся на Мальте. При этом западные эксперты указывают, что есть проблема со следующим мирным саммитом. Причина проблем — война в Израиле и причастность к событиям Объединенных Арабских Эмиратов, которые рассматривались как возможные авторитетные посредники в переговорах.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны 13 ноября отметили, что Силы обороны Украины имеют определенные успехи на левом берегу Днепра. Между тем накануне, 12 ноября, стало известно об активизации штурмовых действий ВС РФ под Бахмутом.