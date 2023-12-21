Нардеп Тищенко заявил, что не был в Таиланде во время полномасштабной войны (видео)

Политик утверждает, что не посещал Таиланд в рамках своей командировки в Азию, однако его публикации в социальных сетях говорят об обратном.

Народный депутат Николай Тищенко, исключенный из фракции "Слуга народа", утверждает, что не посещал Таиланд после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом он сказал во время прямой трансляции, которую проводил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Верховной Раде 21 декабря.

Гончаренко спросил у коллеги, что он делал в Таиланде во время полномасштабной войны, на что тот ответил, что якобы не посещал данную страну. Тищенко заявил, что был командировке за свой счет во Вьетнаме, а касательно Таиланда – "там другая история".

На вопрос о том, почему тогда в январе 2023 года на страницах посольства Украины в Таиланде появилось объявление о встрече украинской общины с Тищенко, нардеп ответил этой информации сейчас нет на сайте.

Поездка Тищенко в Таиланд: что известно

На официальном сайте посольства Украины в Таиланде 26 января был опубликован анонс встречи Николая Тищенко с представителями украинской общины в Бангкоке для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия".

Анонс встречи с Николаем Тищенко

Сам народный депутат 27 января сообщил на своей странице в Facebook, что отправился в Азию с официальным визитом и уже 2 недели находится за пределами Украины. По его словам, все высшее руководство, в том числе и глава фракции "Слуга народа", знали о его поездке. В этой же публикации Тищенко подтверждает, что находится в Таиланде.

"Вторая остановка. Королевство Таиланд. Да, действительно, сегодня я второй день нахожусь в этой стране вместе со специалистами по региону", — написал нардеп.

Тищенко подтвердил, что был в Таиланде

Николай Тищенко в Таиланде Фото: Telegram

Позже Тищенко заявил, что некоторые представители средств массовой информации дискредитируют Украину перед вьетнамскими и тайскими партнерами, освещая его поездку в Таиланд. Политик также раскритиковал участников закрытого чата фракции, которые якобы "слили" его фото с командировки в Сеть.

Николай Тищенко высказался о своей поезке в Азию Николай Тищенко высказался о своей поезке в Азию

По данным СМИ, нардеп также "засыпал" фракционный чат словами возмущения, утверждая, что его поездка в Таиланд является ничем иным, как "титанической работой" в рамках зарубежной дипломатической поездки по азиатским странам.

Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Напомним, 29 октября Николай Тищенко заявил, что на него напали во Львовской области. По словам нардепа, он приезжал во регион, чтобы бороться с рейдерами, которые незаконно выселяют пожилых людей с их жилплощади.