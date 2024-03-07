Не только Путин: за какие преступления против Украины Международный суд разыскивает двух генералов РФ

Международный уголовный суд объявил в розыск двух топ-военных РФ за обстрелы энергетической инфраструктуры: генерал-лейтенанта ВС РФ, командующего дальней авиацией воздушно-космических сил Сергея Кобылаша и адмирала военно-морского флота России, командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Их, как и российского президента Владимира Путина, теперь имеют право задерживать правоохранительные органы 124 стран мира.

Выданные ордера на арест стали второй, но не последней, попыткой суда привлечь к ответственности высшее руководство РФ за события в Украине.

Фокус объясняет, в чем обвиняются российские генералы и как быстро они могут оказаться на скамье подсудимых в Гааге.

Темные времена: Украина выживала без электричества

Утро 10 октября 2022 года началось с массовой российской ракетной атаки всей территории Украины. На рассвете из районов Черного и Каспийского морей, а также оккупированного Крыма Россия выпустила около 80 ракет — воздушного, морского и наземного базирования. В 8:15 они долетели до Киева. Взрывы прогремели в нескольких районах столицы. Ракеты или их осколки попали в пешеходно-велосипедный мост возле Владимирской горки, детскую площадку в центре города, повредили Национальный университет имени Тараса Шевченко, филармонию, несколько музеев, визовый отдел посольства Германии. Одна из ракет попала около центрального железнодорожного вокзала.

Одновременно под обстрел попали еще Львов, Запорожье, Харьков, Винница, Тернополь, Днепр, Николаев. В результате погибли 23 человека, более сотни ранены. Часть областей была обесточена.

Всего в течение 10 октября и во время менее интенсивных нападений в два последующих дня ракетными ударами было повреждено 28 объектов энергетической инфраструктуры в 12 областях и городе Киеве.

Это был самый большой с начала полномасштабного вторжения обстрел Украины. РФ применила не только ракеты: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер" и "Торнадо", — но и впервые ударные беспилотники типа Shahed.

В дальнейшем РФ почти каждую неделю посылала в Украину десятки и сотни ракет, погружая большие и малые города в темноту, лишая тепла и газа дома украинцев.

Свои действия Москва объясняла в публичных заявлениях. Об обстреле 10 октября президент РФ Владимир Путин сказал, что были запланированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. "По предложению Министерства обороны и по плану генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответ со стороны России будет жесткий и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз для Российской Федерации", — утверждал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Терактами он назвал якобы попытки подрыва газопровода "Турецкий поток" и организацию взрывов на объектах электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры РФ, в частности, трех терактов по Курской АЭС.

Аргументы МУС и секретность ордера

5 марта 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест двух российских военных руководителей — генерал-лейтенанта ВС РФ, командующего дальней авиацией воздушно-космических сил Сергея Кобылаша и адмирала военно-морского флота России, командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Их считают вероятными причастными к военным преступлениям — массовым ракетным обстрелам Украины.

Содержание ордеров — закрытое, его не разглашают, чтобы защитить свидетелей и гарантировать расследование.

"Два ордера на арест были выданы по ходатайствам прокуратуры. Палата предварительного производства МУС признала, что есть достаточные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами под их командованием по украинской электрической инфраструктуре с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года. В это время состоялась вероятная кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям, которые были осуществлены российскими вооруженными силами во многих местах в Украине", — говорится в сообщении суда.

"Другими словами, прокуроры МУС считают, что есть основания говорить, что указанные командиры российской армии несут индивидуальную уголовную ответственность за военные преступления, заключающиеся в нападениях на гражданские объекты и причинение чрезмерного вреда гражданским лицам, а также преступлений против человечности в виде бесчеловечных действий, намеренно причиняя сильные страдания или серьезные повреждения тела или психического или физического здоровья", — говорит Фокусу юрист-международник, адвокат Андрей Яковлев.

Подобное обвинение свидетельствует, что международным прокурорам удалось собрать факты того, что российские командиры знали или должны были знать, что вооруженные силы намеревались совершить подобные преступления, а ответственное лицо не совершало никаких действий и мер в рамках полномочий, чтобы предотвратить их.

Стоит заметить, что Международный уголовный суд расследует дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности, преступлении агрессии и геноцида. Следствие ведется только в отношении высших должностных лиц стран, которые могут быть причастны к этим преступлениям. О командирах отдельных подразделений речь не идет, а только о главах государств, руководителей армий и других силовых структур, чиновников. Исполнителей обстрелов должна разыскивать и осуждать национальная украинская система.

Международные преступники: от Сирии до Украины

Сейчас известно, что оба военных чиновника воевали годами, в частности, не только в Украине, но и до того в Сирии, планируя ракетные и авиаудары по гражданским объектам. Об этом сейчас говорят в Офисе генерального прокурора. Прокуроры и следователи Службы безопасности Украины вели параллельное расследование обстоятельств массовых ракетных обстрелов и атак на энергетическую инфраструктуру. Там утверждают, нападение не могло быть даже теоретически ответом на определенные угрозы со стороны Украины, в частности удар по так называемому Керченскому мосту 8 октября 2022 года, это была спланированная месяцами кампания. И ее "авторы" известны украинским правоохранителям стали сразу.

Сергей Кобылаш родился в Одессе в 1965 году, учился в российских военных учебных заведениях и начинал карьеру как летчик. До участия в войне против Украины командовал бомбардировкой гражданской инфраструктуры в Чечне, Грузии и Сирии. Как говорят в Главном управлении разведки ВСУ, во время Чеченских войн Кобылаш провел десятки боевых вылетов, в том числе сбрасывал на территорию Ичкерии запрещенные кассетные и вакуумные бомбы. В августе 2008 года он как командир 368 штурмового авиационного полка руководил действиями своих подчиненных и лично бомбил грузинские города. За это получил генеральское звание и звезду "героя". Командующим дальней авиации ВКС ВС РФ Кобылаш стал 16 сентября 2016 года.

Разрушенный театр в Мариуполе

С первых дней полномасштабного вторжения генерал Кобылаш участвовал в обстрелах Украины. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), именно он несет ответственность за ковровую бомбардировку Мариуполя. В январе 2023 года ему было объявлено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины. СБУ считает, что по его приказу на жилые дома, больницы, объекты критической инфраструктуры сбрасывались бомбы и летели ракеты. В ноябре 2023 года Кобылаш получил еще одно подозрение — из-за ракетных ударов по многоэтажке и автостоянке в Умани 28 апреля 2023 года, где погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. Служба утверждает, приказ отдал именно он.

Второй причастный, Виктор Соколов родился в Молдове в 1962 году, также учился в России. Служил в Тихоокеанском и Северном флотах РФ. Потом воевал в Сирии. В 2020 году стал начальником военно-научного центра российской Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова, в 2022-м — командующим Черноморского флота РФ.

В мае 2023 года СБУ сообщила Соколову о подозрении, обвинив по нескольким статьям: нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Адмирала считают виновным в даче приказов о регулярных пусках ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре.

В сентябре прошлого года появлялась информация, что Соколова ликвидировали в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, но впоследствии российские пропагандисты опубликовали видео с живым адмиралом.

Впервые — преступление против человечности

Украинские юристы обращают внимание на то, что МУС впервые в контексте Украины упомянул о преступлении против человечности, то есть одном из четырех международных преступлений, которые рассматривает суд. Речь идет о преступлениях, наносящих вред человеку — здоровью, благосостоянию, чести.

"И это очень важно, ведь преступления против человечности совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения. То есть следователи МУС начали заниматься не только военными преступлениями, которые чаще всего совершаются во время ведения боевых действий, то есть во время выполнения военных целей, но и другими. В отличие от военных преступлений преступления против человечности имеют более высокую иерархию тяжести и их можно рассматривать как международные преступления, имеющие иные, чем военные цели", — продолжает Андрей Яковлев.

Он говорит, очевидно, следователи МУС рассмотрят действия обвиняемых Кобылаша и Соколова в рамках санкционированной политики как высшим военным руководством России, так и высшим политическим.

"Обстрелы Украины, как известно из заявлений самого Путина, были по меньшей мере поддержаны президентом РФ. Он публично объявлял, рассказывал об этих обстрелах в контексте умышленных и запланированных действий. Поэтому президент РФ уже может начать думать и о себе в контексте упомянутого обвинения. То есть ему также может быть объявлено подозрение за ракетные нападения", — говорит адвокат.

Реакция России: отказ признавать

Тем временем в РФ прокомментировали новость об обвинениях военных. В Кремле заявили, что не признают их. Мол, Россия не является участником Римского статута, поэтому не обязаны реагировать. "Это не первое решение, мы также знаем, что там идут различные закрытые процессы, которые держатся в секрете", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, почти год назад МУС выдал ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей. Тогда в России также заявили, что для них решения суда в Гааге никакого значения не имеют.

В ответ российская сторона открыла дело против судей МУС по статьям о заведомо незаконном взятии под стражу и подготовке к нападению на представителя иностранного государства. В розыск были объявлены судьи, а прокурору Кариму Хану заочно предъявили обвинение.

Обстрелы Украины, как известно из заявлений самого Путина, были по меньшей мере поддержаны президентом РФ Фото: ТАСС

Эксперты говорят, что оба подозрения имеют скорее превентивный характер. Вряд ли уже завтра подозреваемые будут арестованы, но такие обвинения могут значительно уменьшить количество нападений, как после объявления подозрения по депортации Россия начала возвращать детей.

Международный уголовный суд в Гааге не оставляет расследование событий в Украине. Трудно сказать, какие именно эпизоды интересуют прокуроров и судей, какие подозрения могут быть объявлены в следующий раз и когда. Но можем утверждать, что это непременно произойдет. Например, МУС может расследовать кейс системных задержаний и похищения гражданского населения на оккупированных территориях или пытки военнопленных в российских тюрьмах. Сейчас идет сбор доказательств по этим преступлениям как украинскими правоохранителями, так и международными.

Когда виновные окажутся на скамье подсудимых в Гааге, также никто не прогнозирует. Но их точно должны арестовать в 124 странах мира, если они там появятся. Речь идет не только страны ЕС, но и Африки, Азии и Южной Америки, которые граждане РФ посещают. Или уже не посещают, как Путин, который не поехал в Южно-Африканскую республику на международный саммит в июле 2023 года, испугавшись ареста.