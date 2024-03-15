Еще один миротворец. Почему Эрдоган снова хочет стать переговорщиком между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после паузы стремится вернуться в активный переговорный процесс по Украине, утверждая свое дипломатическое влияние. Он предлагает договариваться с Россией и стремится к замораживанию войны. По каким причинам, изучал Фокус.

"Мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", — недавно заявил президент Турции Эрдоган, говоря о запланированном на этот год глобальном "саммите мира" в Швейцарии относительно "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Он снова предложил Турцию как площадку для переговоров, одним из участников которых видит РФ.

Подобные заявления президента этой Черноморской страны не удивительны, всем известны не только амбиции Турции как ключевого переговорщика, но и определенная зависимость ее от России. Официальная Анкара все это время ведет активную торговлю с Москвой, в частности, покупает энергоресурсы, и имеет долги за российский российский газ. Но при этом хочет показать себя самостоятельным игроком на дипломатическом поле, поддерживая территориальную целостность Украины и требуя вернуть Крым.

Визит после "нарушенных договоренностей"

8 марта 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию. Это произошло впервые после его прошлогодней поездки в июле. Тогда он привез с собой пятерых командиров обороны "Азовстали", которых освободили из российского плена в сентябре 2022 года. Среди них Святослава Паламара (позывной "Калина") и Дениса Прокопенко (позывной "Редис"). Они, как и другие, находились в Турции под личными гарантиями президента Реджепа Эрдогана и должны были оставаться там до конца войны.

Реджеп Тайип Эрдоган 8 марта встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле и провел совместную пресс-конференцию Фото: Getty Images

На этот шаг Россия отреагировала резко: Кремль заявил, что возвращение командиров в Украину является нарушением договоренностей и украинской, и турецкой стороной, Россию о ней никто не предупредил.

После того инцидента между украинской и турецкой стороной на самом высоком уровне контактов не было. Турецкие дипломаты ни разу не бывали в Украине. Поэтому сейчас эксперты отмечают, хорошо, что этот визит Зеленского состоялся. Другое дело, что о его результатах сложно говорить однозначно.

В то время как украинская сторона сообщила, что Зеленский не только встретился с турецким лидером и поговорил о "Формуле мира", организации "Саммита мира", безопасности судоходства в Черном море, но и имел контакты с представителями оборонно-промышленного комплекса Турции ради новых совместных проектов в оборонной сфере, турецкая отметила, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

Посредник в переговорах с РФ

Для Турции ключевая задача — наладить хоть какой-то диалог между Украиной и Россией. Именно поэтому не только Эрдоган, но и другие турецкие политики время от времени намекают, что Украине пора вести переговоры с РФ. В частности, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.

Эксперты говорят, такая настойчивость свидетельствует о том, что Эрдоган получает определенные сигналы от Путина.

"А Путин эти сигналы повторяет почти ежедневно — публично и по дипломатическим каналам. Он говорит, что Россия готова к мирным переговорам", — отмечает в комментарии Фокусу политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли.

Но аналитик уверен, что не только заявления России являются решающими, Эрдоган опирается на общий контекст.

"Турция наблюдает за ситуацией на линии соприкосновения, на фронте, которая не является благоприятной для Украины, усиление давления наших западных партнеров из-за непоставки оружия, призывов к переговорам как на официальном так и не неофициальном уровнях. Я уже не говорю о заявлениях Папы Римского, которые наделали шума, — продолжает эксперт, — На фоне этого всего Турция пытается воспользоваться и вернуть себе статус переговорщика. Но с тех пор, как Китай обнародовал свой так называемый мирный план, инициатива на его стороне, именно Пекин также хочет стать основным переговорщиком. Неслучайно спецпредставитель МИД Китая по урегулированию украино-российской войны недавно возобновил свое турне — поехал в Европу, Москву, Киев. Поэтому за этот статус продолжается серьезная борьба, как официальная так и неофициальная. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, даже страны Африки предлагали свои так называемые мирные планы еще в 2022 году. Война в Украине — крупнейший конфликт Европы со времен Второй мировой войны, и все хотят получить лавры миротворца".

Турцию, действительно, частично подталкивает Россия. За счет роли посредника она получила и продолжает получать огромные скидки на российские энергоносители, стремится получить статус газового хаба, построить атомную энергостанцию.

В конце концов, даже если все попытки посадить Россию и Украину за стол переговоров, окажутся неудачными, все в мире, по мнению Эрдогана, будут знать, что Турция пыталась это сделать.

Сейчас эксперты отмечают, что Анкара уже гордится, что в 2022 году ей удалось у себя собрать на переговорах две стороны, что почти удалось подписать "мирный" документ. При этом Турция всегда декларирует, что ее не интересует смысл переговоров, она старается не вмешиваться, а лишь обеспечить площадку для переговоров. Мол, пока все остальные поставляли оружие, Турция пыталась остановить войну.

Собственные интересы Турции

"Турция заявила о своем желании стать посредником, еще когда Россия выходила из заявления о зерновом соглашении. Турция преследует собственные интересы, и до сих пор ей удавалось это довольно неплохо. В начале полномасштабного вторжения Эрдогану удавалось довольно неплохо выйти из определенной изоляции на внешней арене. У него был кризис отношений с Францией, США и другими западными партнерами. Благодаря этому он повысил свой статус дипломата, посредника, а Турции как важной страны в целом на международной арене", — говорит профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета.

Поэтому Турция сама заинтересована в возобновлении переговоров между Украиной и Россией и замораживании конфликта. И именно на турецкой площадке. На это есть несколько причин, кроме лидирующей роли переговорщика. И все они отвечают ее национальным интересам.

Во-первых, по соображениям безопасности. Если вдруг Россия сможет продвинуться в южных областях, то возникнет угроза для Турции. А страна не хочет воевать или противостоять, а зарабатывать. В частности, за счет зерновой сделки турки получали прибыли, потому что они перерабатывали украинское зерно и продавали уже готовые изделия. Именно поэтому Турция говорит о возобновлении Черноморского зернового соглашения, хотя Украине оно уже не совсем нужно — Украина открыла новые коридоры.

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции 4 сентября 2023 года в Сочи Фото: Getty Images

"Украина в ней не заинтересована, — говорит Максим Яли, — В 2023 году, после выхода России из зернового соглашения, Украина экспортирует почти те же объемы, без участия России. Грузы идут через Румынию, частично по суше. И Россия теперь не контролирует, не досматривает украинские грузы, как раньше. А когда шли украинские суда из украинских портов или заходили в них, Россия все пересматривала. Это усиливало ее статус в Черном море. Путин гордился этим, был уверен, что все под его контролем. Поэтому для Украины нет вообще никакой заинтересованности в коридоре, который предоставит только имиджевых достижений России и Турции".

Во-вторых, имиджевым. Турция хотела бы вернуть себе статус страны, которая влияет на процесс обмена пленными. Сейчас Анкара на него не влияет, обмены происходят через Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты.

В-третьих, экономическая. Турция заинтересована в восстановлении и реконструкции Украины, чтобы принимать в них участие. Она стремится, чтобы турецкие компании выходили более активно на украинский рынок. А для этого необходимо прекращение огня.

Кроме того, есть взаимный интерес к военно-промышленному комплексу. В частности, Турция разработала свой собственный истребитель Kaan, украинские производители участвуют в тендерах на поставку двигателей для них.

"Турция также продает оружие Украине, зарабатывая на этом средства. Это понятно и по результатам визита Зеленского в Анкару", — добавляет Яли.

Поэтому очевидно, что Турция и в дальнейшем будет предлагать себя как переговорщика. Она говорит, что она страна НАТО, но с контактами в РФ, поэтому идеальна в роли модератора и миротворца.

"Есть и личные соображения Эрдогана. Человек, который поможет заключить мировое соглашение между Украиной и Россией, наверняка будет номинироваться на нобелевскую премию. Это мечта любого политика — запечатлеть свое имя в истории. Эрдоган здесь не является исключением. Поэтому он пытается удачно сочетать личные интересы с интересами государства, экономическими и геополитическими", — отмечает Яли.

Визит Путина

Тем временем Турция готовится к предстоящему визиту Владимира Путина. Он планировался еще в феврале. Сейчас Эрдоган говорит, что рассчитывает на визит российского коллеги после проведения в стране муниципальных выборов, назначенных на 31 марта.

"В пятницу (8 марта 2024 года — ред.) мы принимали президента Украины господина Зеленского в Стамбуле. После выборов мы будем принимать президента России господина Путина", — заявил Эрдоган во время традиционного ужина-ифтара в период Рамадана, выступая перед иностранными послами.

О визите Путина, и о давлении на Украину в переговорах недавно шла речь во время дипломатического форума в Анталии. На него был приглашен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он был в числе главных гостей, со сцены рассказывал о "нацистах в Украине". Но тор-чиновник приезжал не только говорить публично, а для переговоров с турецкой стороной об Украине. России выгодно продвигать свои нарративы относительно переговоров.

В то же время в ЕС напоминают Турции об ордере на арест Путина, который выдал Международный уголовный суд (МУС) 17 марта 2023 года.

"Путин разыскивается Международным уголовным судом, на него есть ордер на арест, и именно он представляет жестокую агрессию против Украины, европейской стабильности и глобального порядка, основанного на правилах, и мы надеемся, что наши турецкие партнеры это осознают", — сказал ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Но Турция не ратифицировала Римский статут и не признает решений суда, поэтому турецкие правоохранители не обязаны арестовывать российского президента, так что Путин в этой стране может чувствовать себя вполне безопасно.